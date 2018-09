RADIVOJ ČEKAO PRAVDU 40 GODINA, PA JE DOČEKAO: Mujo Lopov, više nije lopov!

Radivoj Milutinović, alias Mujo Lopov, više nije lopov, otkako je 17. jula ove godine, presudom Višeg suda u Subotici rehabilitovan, posle četiri decenije traženja pravde.

„Novom presudom Višeg suda u Subotici, briše se ranija presuda Okružnog suda u Subotici – iz 1975. godine, kada sam lišen slobode, za najveću pljačku društvene imovine u Vojvodini, u vrednosti preko tri miliona tadašnjih maraka, kako je glasila optužba”, kaže Milutinović za Kurir.

Milutinović je odležao deset i po godina u zatvoru, a u sredu 19. septembra, u press centru UNS-a govoriće o svom rehabilitovanju, posle više od četiri decenije „borbe za pravdu”. Na konferenciji će, kaže Radivoj Milutinović za Kurir, on i njegov ino partner bivše firme GMBH, Roman Posavec „ponuditi ministarstvu pravde plan subvencije, vredan 50 miliona evra”.

"Zatražiću poravnanje na ime nadoknade štete za nepravičnu presudu, zbog koje sam odležao čitavu deceniju u zatvoru, u iznosu od 50 miliona evra, koje bi uložio u Srbiji u posao. Novac bih uložio Programom ulaganja u Subotici, zaposlilo više od 100 radnika, što bi korisno bilo i za mene i ino partnera i za državu, kaže Mujo internacionale, kojeg se sećaju i po nekadašnjoj „ponudi prosidbe Karli del Ponte”.

Za presudu iz 1975 godine, Milutinović i još preko 40 lica dobili su ukupno 159 godina zatvora, za krivično delo „pljačke društvene imovine i zloupotrebe društvenog položaja, falsifikata i drugih krivičnih dela”.

"Dobio sam 20 godina zatvora, a odrobijao 10,5 godina, od toga 4 godine u pritvoru, tri meseca u ZC Beograd, 5 godina KP Dom Sremska Mitrovica i godinu dana u Sokobanji u hotelu Moravica, gde sam radio kao konobar, u okviru KP-a. Sada se smatram neosuđivanim licem", kaže Milutinović.

Dok je bio u zatvoru, izgubio je svu imovinu, porodica se razišla.

"Sa ino partnerom, Romanom Posavecom iz Austrije osnovao sam 1989. godine austrijsko-jugoslovensku mešovitu firmu Gastromat GMBH, sa sedištem u Subotici. On je uložio 90 posto kapitala, osnovali smo zajedničku firmu, a tada je stupio na snagu Zakon o stranom ulaganju. Firma je poslovala dobro, do 1996. godine i zapošljavala 125 radnika, ali komunistička vlast me reketirala, pa sam 1997. godine javno podržao studentske proteste u Beogradu, nakon krađe izbora i poklonio 2.000 paketa Pionirovih proizvoda. Zabranjen mi je rad sa Pionirom u Subotici, optuženi smo i direktor Pionira i ja za zloupotrebe u iznosu od 3,5 miliona tadašnjih maraka. Sada su poništene odluke o krivici, što je potvrdio i Viši Trgovinski sud u Beograd. Poništena je i odluka o stečaju GMBH preduzeća u Subotici, koje je likvidirano 2010. godine. Nakon 15. godina, pravosnažnom presudom, P282/09 sam potpuno oslobođen optužbi", navodi Milutinović nakon rehabilitovanja svoje „poslovne avanture”.

Ino partner Roman Posavec i Radivoj MIlutinović obratili su se svim institucijama svojim žalbama, a sada posle presude poništavanja krivice, potražuje 50 miliona evra, na ime materijalne i nematerijalne štete, plus 5 miliona evra za neosnovano hapšenje i 10 godina robije u zatvoru.

"Sa ino partnerom sam spreman da 45 miliona evra reinvestiramo u Srbiju i zaposlimo u startu preko 100 radnika, a deo novca je za humanitarne svrhe, dok iz 5 miliona lične nadoknade vratiću i deo dugova, jer živim kao podstanar. Smatram da je naš pokušaj nagodbe pravedan, zahtev za vansudsku nagodbu smo prosledili ministarstvu, a spremni smo strani partner i ja nadoknadu tražiti u Strazburu", kaže Milutinović, nakon više od četiri decenije traženja pravde.

