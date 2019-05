SNIMAK KOJI JE ZGRANUO SRBIJU! POZNATI MUZIČAR ŠUTNUO TORBU DEČAKU KOJI PROSI: Violinista se oglasio i evo koja je njegova strana priče!

Poznati Violinista Danilo Anđelković, napravio je pravu pometnju, nakon što je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kojem, u centru Kraljeva, kod bivše Robne kuće, dečaku koji je preko puta njega svirao i prosio, u lice šutira torbu koja je služila za to da prolaznici u nju spuste novac.

Na snimku se jasno vidi da je torba, nakon šutiranja, odletela u pravcu lica dečaka.

Da je snimak potpuno autentičan, potvrdio je i sam Danilo u statusu na svojoj Facebook stranici na kojoj je ostavio sledeći status:

"Povodom videa koji kruži na kome violinista “šutira torbu dečku koji prosi”.

Jeste, na žalost ja sam.

Dakle svirao sam tu možda pola sata kad je došao čovek sa dečakom, biciklom su doneli i istovarili harmoniku i bubanj. To znači da planiraju da sviraju na istom mestu gde sam ja bio. To bih ignorisao iako je konotacija veoma gruba i drska. Dečko je odmah bicikl prislonio uz drvo na pola metra od moje opreme na sredini ulice, tako da delimično zaklanja prolaz ljudima koji mi prilaze. Na to sam zamolio da preparkira bicikl malo drugačije na šta je dečko protestvovao, i tek posle nekoliko ponovljenih zahteva malo pomerio. Potom sam se obratio njegovom ocu, i objasnio da sam skoro došao i da bih svirao dva sata. Na to mi je odgovorio nešto kao da to ne dolazi u obzir i “Nemamo ništa sa tobom, ti radi tvoje mi ćemo naše”. Već sam bio vrlo uznemiren, a posebno me je pogađalo to što praktično nemam nikakav način da njihovu nameru osujetim, jer je sa takvom vrstom ljudi jednostavno ne možete da izađete na kraj. Nastavio sam da sviram, a njih je jedno vreme zadržalo to što su videli koliko ljudi mi prilazi i okuplja se slušajući. Konačno otac je krenuo nekuda ostavljajući dečka, a dečko već kao ljut rekao mu je ali glasno da i ja dobro čujem, kako će on sada sam da svira, i kao ne dolazi u obzir više da čekaju na mene. Uskoro je počeo da udara u bubanj i peva. Na to sam posle nekoliko minuta prišao, šutnuo praznu torbu i uhvativši ga rukom za potiljak povukao malo u stranu. Kasnije se otac vratio, i “izgrdio ga što je počinjao da svira” a mene što sam napao dete. Dogovorili smo se da ću svirati još sat vremena potom, ali sam i pre završio jer sam bio potresen", glasi deo Danilovog "opravdanja".

Ispod statusa, u kojem je pokušao da opravda svoj postupak, nižu se prilično negativni komentari, u kojima ga ljudi mahom osuđuju i pišu da za takvu vrstu reakcije ne postoji opravdanje.

Anđelković je, inače, završio muzičku akademiju, a novac zarađuje upravo sviranjem na ulici, što srpskih, što evropskih gradova.

(Kurir.rs/Z.A./Foto: Printscreen)

Kurir