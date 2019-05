NEZAPAMĆENA MISTERIJA U KRAGUJEVCU, O OVOME PRIČA CEO GRAD: Zorica (73) je nestala bez traga pre tri godine, a onda se na njenom spomeniku pojavila godina smrti 2046?! (FOTO)

KRAGUJEVAC - Ni posle tri godine od nestanka Zorice Miletić niko nije uspeo da uđe u trag šta se desilo sa ovom 73-godišnjom ženom, koja je posle bratovljevog odlaska u Dom za stare ostala da živi sama u stanu u Ulici Kneza Miloša.

Naime, ovo je priča o sedamdesettrogodišnjoj Zorici Miletić iz Ulice Kneza Miloša 23/65, kojoj se od aprila 2016. godine gubi svaki trag. Da nije bilo komšiluka da potegne pitanje nestanka žene - niko je ne bi ni tražio, objavio je Glas Šumadije.

A da je slučaj ozbiljan govori podatak da od aprila 2016. Zorica nije podizala penziju kod Poštanske štedionice gde je imala otvoren račun, ali ni dokument o isplati stana u celosti bivšeg vlasnika, koji je tražila od Vojnog ministarstva Srbije i koji je stigao na njenu adresu, takođe, aprila 2016. godine.

foto: Google Instant street view, Ilustracija

Njen nestanak policiji su prijavile komšije i upravnik solitera Zoran Savić iz Kneza Miloša 23, dve godine kasnije. Zašto tek tada? Zato što je, prema kazivanju komšiluka, znala da ode na više meseci u Sloveniju kod prijateljice.

Ova žena se nije udavala, nema potomstvo, roditelji i rođeni brat, koji se takođe nije ženio, su poumirali. Bližih srodnika nema. Tek sprovedenom internom istragom komšije su saznale i da je njen brat, s kojim je živela u istom stanu, preminuo ubrzo posle smeštaja u ovdašnji Gerontološki centar. Nisu ni znali kada je tamo smešten, ali ga nisu ni viđale. Nakon penzionisanja nije izlazio iz kuće. Posumnjali su da se i s njim nešto desilo čim više ne zove komšinicu Nadu, s kojom je jedino kontaktirao u soliteru.

Ispostavilo se da je Zoran Miletić zaveštao svoje organe Medicinskom fakultetu u Beogradu, zato nije ni bilo sahrane, niti čitulje na soliteru. Samo je na spomeniku porodične grobnice na Varoškom groblju osvanulo ispod njegove fotografije 1948 - 2015.

Međutim, na tom istom spomeniku na parceli 67/A uklesani su datumi rođenja i smrti njihovih roditelja, ali i sestre Zorice 1946 - 2046. Da, dobro ste pročitali, nije štamparska greška. Postavlja se pitanje ko je uklesao 2046. godinu i zbog čega?!

foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

Kamenorezac koji je to uklesao verovatno zna... Da li je možda Zorica sama to naručila, znajući da nema ko to da učini posle njene smrti ili je posredi nešto drugo...

U stan niko nije ušao od 2016. godine, od kada su računi počeli da se gomilaju. Videvši da se iz poštanskog sandučeta prelivaju računi i nagomilana pošta koju niko godinama ne podiže, rodila se sumnja. Prozor na zastakljenoj terasi je ostao širom otvoren. Ptice su se tu nastanile... Građani su prijavili slučaj policiji, ali inspektor je poručio upravniku solitera da mora da se obrate tužilaštvu, nakon čega će delovati.

Komšije i ovim putem mole sve one koji su poznavali Zoricu da im pomognu u njenom pronalasku, ili njenih srodnika.

(Kurir.rs/Glas Šumadije/Elizabeta Jovanović)

