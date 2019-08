NIJE ZNAO GDE JE GUČA NA MAPI, ALI SE ZALJUBIO U SRPSKU TRUBU: Goran (36) iz Slovenije je najveći kolekcionar srpske trube, planira da otvori muzej u Celju (FOTO, VIDEO)

Goran Antešević (36) je rođen u Sloveniji i živi u Celju, njegova profesija nema veze sa muzikom, ali je ubedljivo najveći kolekcionar srpske trubačke muzike i njegova zbirka broji čak 1.500 albuma.



Pesme i snimke iz Guče sakuplja više decenija, a svi koji ga poznaju znaju da je zaljubljenik u srpsku trubu, pa mu i sami donose kasete, ploče i CD.



"Imao sam 17 godina kada sam prvi put čuo trubu iz Guče, bio je to neki snimak na televiziji. Rekao sam tada bratu da moram da odem tamo i čujem trubu uživo", priča Goran.

foto: Privatna arhiva



Iako nije ni znao gde je Guča na karti, od 2001. godine dolazi u srpsku prestonicu trube i ovo mu je 11. put da je došao na Sabor trubača za koji kaže da je jedinstven na svetu.



Zbog svoje ljubavi prema srpskom zvuku trube koju ne krije postao je i prijatelj sa mnogim trubačima, a zna imena svih trubača i orkestara koji su pobeđivali u Guči.

foto: Privatna arhiva



"To su moji prijatelji i uvek kad prolaze kroz Sloveniju mi se jave. Od čuvenog trubača Fejata Sejdića sam dobio knjigu posvećenu 50 godina Sabora", nastavlja priču Goran.



Velika ljubav prema trubi naterala ga je da pokuša da svira taj instrument, pa je tako 2008. kupio trubu i zasvirao.

foto: Privatna arhiva



"Kupio sam prigušivač za trubu, ali majka i komšije nisu bile oduševljene, jer živim u zgradi", priča kroz osmeh Goran.



Od pojedinih trubača je dobio i trube, pa razmišlja da jednog dana u Celju otvori muzej posvećen srpskoj trubi.



"Ima trubača i u Sloveniji, ali to ne može da se poredi sa ovim ovde. Vi i ne znate da u svetu ima mnogo ljubitelja srpske trube. Sa svojim prijateljem Žarkom koji živi u Americi uvek se sastajem u Guči da bismo jednom godišnje uživali u pravom zvuku trube", zaključuje on.



Na Saboru trubača u Guči koji se ove godine održava se od 8. do 11. avgusta takmičiće se 16 najboljih orkestara iz cele Srbije, Goran ih sve poznaje.



(Kurir.rs)

Kurir