OD OCA NASLEDIO ORKESTAR, JEDINI U GUČI: Dragana (30) je iritirao zvuk trube, a sada je ne ispušta iz ruku, a evo i ko im se najviše oduševi kada ZASVIRAJU (FOTO)

U Guči se već 59. godina održava Sabor trubača koji okuplja muzičare iz cele Srbije, pa i iz sveta, ali je malo poznato da je u toj varoši postoji samo jedan trubački orkestar.



Orkestar je nastao 1994. godine i osnovao ga je Jovica Pavlović, a ove godine proslaviće 25 godina postojanja.



Međutim, te proslave ne bi bilo da Jovičin sin Dragan (30) nije rešio da nastavi putem svog oca i preuzme orkestar koji se danas zove "Dragačevske trube".

O tome kako su izgledali njegovi prvi trubački koraci, Dragan kaže da iako je išao u muzičku školu i svirao harmoniku nije voleo što njegov otac svira trubu.



"Do prve godine srednje škole me iritirao zvuk trube kad je tata vežbao. Onda sam gledajući očevu trubu poželeo da probam da sviram. Kad nije bio kod kuće uzeo sam njegovu trubu i pokušao da odsviram nešto. Otac me čuo kako krišom sviram i rekao da će me naučiti kako da koristim taj instrument", priča kroz osmeh Dragan.



Jovica, Draganov otac sutradan se pojavio sa novom trubom koju je poklonio sinu i na kojoj ga je naučio da svira.



"Teško je reći ko je koga tu naučio, jer je moj otac bio trubač godinama, ali nije znao nijednu notu. Ja sam ga, jer sam išao u muzičku školu, naučio kako da svira po notama", kaže on.

Dragan je orkestar preuzeo od oca 2013. godine, u njemu su mahom Dragačevci, a prosek godina je 28.



"U početku je bilo teško naći ljude za orkestar. Jednog od članova sam godinu dana učio da svira, pa je tek onda ušao u naš sastav. Za sviranje trube potrebno je mnogo truda, rada i upornosti", pojašnjava Pavlović.



Pavlović, iako je završio Fakultet bezbednosti u Beogradu kaže da se ne kaje što je život ipak posvetio toj vrsti muzike.



"Trubači tokom godine aktivno sviraju nekih 5 meseci, najviše na jesen kada je sezona svadbi", kaže ovaj Gučanin.



O tome da li su trubači danas popularni među devojkama Dragan šaljivo kaže da baš i nisu, jer se zaboravlja tradicija pa i ta vrsta muzike, ali da se stranci uvek oduševe kada čuju izvorne srpske pesme.

"Nastupali smo u svim zemljama bivše Jugoslavije, ali i u Nemačkoj, Poljskoj i Rumuniji. Nedostaje mi moderan zvuk trube pa u slobodno vreme sviram i sa rege i rok bendovima", kaže ovaj Dragačevac.



U samoj Guči to je jedini orkestar, ali treba napomenuti da u selima oko Guče ima još orkestara, pa tako u selu Rti sviraju Gvozden Rosić i Radič Slavković. Sabor trubača otvoren je danas, a trajaće do 11. avgusta.

