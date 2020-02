GRADONAČELNIK LABAN: Nije nam cilj da obrazujemo učenike za rad u inostranstvu, već da kod nas budu konkurentniji

Model dualnog obrazovanja nudi višestruku korist - i kompanijama koje imaju potrebe za određenim kadrovima, i mladim ljudima koji nakon svog školovanja imaju konkretniju perspektivu i bržu mogućnost zaposlenja u struci, i lokalnoj samoupravi jer se obrazuju kadrovi koji su nam potrebni, istakao je na današnjoj promociji Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja gradonačelnik Suzbotine Bogdan Laban.

On je, u uvodnom obraćanju, rekao da grad Subotica godinama unazad svojim aktivnostima pomaže i podstiče uspostavljanje i jačanje saradnje između srednjih stručnih škola i poslodavaca, kao pokretača lokalnog ekonomskog razvoja, i da cilj uvođenja dualnog obrazovanja nije obrazovati učenike za rad u inostranstvu nego učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada.

- Subotica u korak prati investicije i mere sa najvišeg državnog nivoa koje su već uverile mnoge mlade ljude da treba da ostanu u Srbiji. Roditelji koji žele da im deca budu spremna za budućnost moći će da se oslone na srpski obrazovni sistem. Mi u korak pratimo i pravac reformi koje se sprovode na državno nivou. U cilju nesmetanog funkcionisanja lokalne zajednice, vodimo računa da podstičemo upis učenika na deficitarne obrazovne profile i u tom cilju stimulišemo učenike prvih razreda srednjih škola stipendiranjem 30 učenika koji koji pohađaju nastavu na dualnom obrazovanju - naveo je gradonačelnik Laban.

- Neki obrazovni profili nisu dovoljno atraktivni za upis, ali su neophodni za normalno funkcionisanje jedne lokalne zajednice i moraju da predstavljaju predmet opšteg društvenog interesovanja. Ono što je suštinski bitno je to, da se u društvu promeni stav prema radu, zanatskim zanimanjima i da ih kao zajednica prepoznamo kao uvažena, dostojanstvena zanimanja koja su nam, praksa to pokazuje, preko potrebna - poručio je on.

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Biljana Kašerić navela je da se iz godine u godinu povećava broj učenika obuhvaćen dualnim obrazovanjem i da se u školskoj 2019/2020. godini na teritoriji AP Vojvodine, po dualnim principima obrazovanja školuje - 1.857 učenika, u 82 odeljenja, u 15 lokalnih samouprava, u 24 srednje škole, u osam područja rada i 17 obrazovnih profila.

- Od ukupno 11.833 učenika upisanih u prvi razred srednjih stručnih škola, 6,9 odsto učenika upisano je za dualne obrazovne profile. U Subotici je u tekućoj školskoj godini za devet dualnih obrazovnih profila, u četiri srednje škole, u prvi razred upisano osam odeljenja sa 220 učenika, sa realizacijom upisa od gotovo 92 odsto. U Subotici se po dualnom modelu ukupno obrazuje 414 učenika, što je skoro jedna četvrtina od ukupnog broja učenika u dualnom obrazovanju na teritoriji AP Vojvodine - istakla je Biljana Kašerić.

- Dragi mladi, ne postoji obećana zemlja. Učinimo ovu zemlju pravom, moćnom zemljom, zemljom znanja, zemljom radosti, zemljom mogućnosti za građenje karijere i pokažimo svima onima koji su otišli iz ove zemlje, iz ovog divnog grada, da mi to možemo. Da će ovo postasti jedan sjajan grad, sjajan ekonomski razvijen region i da ćemo sve mlade koji su otišli ubediti da se vrate - podvukla je Grujićeva.

Vršilac dužnosti direktora Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga Biljana Štavljanin, kazala je da smatra da teorija bez prakse nije jedna celina, da će dualno obrazovanje doneti veliki doprinos za razvoj našeg društva i da svako treba da ostane ovde, da uči i ulaže u sebe.

Na skupu je takođe istaknuto da se iz godine u godinu povećava broj učenika obuhvaćen dualnim obrazovanjem, da je grad Subotica svestan značaja dualnog obrazovanja, da je među prvima prepoznao prednosti koje ono nudi i da se u Subotici po tom modelu obrazuje skoro jedna četvrtina od ukupnog broja učenika koji se školuju po dualnim principima obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine.

