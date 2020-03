PRESTONICA KULTURE I U VANREDNOM STANJU: Novosadske kulturne ustanove pripremile online repertoar

Galerija Matice srpske će se tokom narednog perioda preseliti iz galerijskog u virtuelni prostor i ponuditi nov sadržaj kroz kampanju "GMS s vama kod kuće", u želji da svim ljubiteljima umetnosti učini boravak kod kuće "kulturnijim". Tokom narednih nedelja, publika različitog uzrasta i interesovanja imaće mogućnost da uživa u muzičkim predlozima za roditelje i njihove bebe u okviru projekta 'Odrastanje uz umetnost', da učestvuje u “umetničkom izazovu”, pogleda video-vođenja kroz aktuelnu izložbu i stalne postavke i sa porodicom odigra zanimljive umetničke igre. Takođe, celokupnu stalnu postavku Galerije sa pričama o najznačajnijim delima na srpskom i engleskom jeziku svi zainteresovani mogu pogledati u virtuelnoj turi. Veliki je značaj ovakvih akcija i inicijativa za građane Novog Sada i Grad se trudi da im vanredno stanje učini što lakšim i podnošljivijim. http://www.galerijamaticesrpske.rs/ #samonovisad #novisad #vanrednostanje #galerijamaticesrpske @galerijamaticesrpske

A post shared by SAMO NOVI SAD (@samonovisad) on Mar 20, 2020 at 3:37am PDT