OČEKIVANI PRINOS OKO OSAM TONA: Proizvođače maline u lozničkom kraju brine neizvesnost oko otkupne cene

LOZNICA - Ista meta, isto odstojanje kao i prethodnih godina što se tiče maline. Berba je počela, a otkupna cena ovog voća ponovo je nepoznata. Procena stručnjaka je da će prinos biti oko sedam, osam tona po hektaru, ukoliko nebo sve ne pokvari.

Na području lozničkog ’’Poljosaveta’’, koji pokriva i tri susedne opštine, malozvorničku, krupanjsku i ljubovijsku, pod malinom je oko dve hiljade hektara i za sada su zasadi bili pošteđeni većih oštećenja od gradonosnih oblaka. Zlatica Krsmanović, diplomirani inženjer voćarstva, kaže da su zbog zimske suše i one u rano proleće mnogi zasadi ostali ’’polovični’’, ali ono što je ostalo ’’za sada je dobro’’. Ukoliko vremenske prilike budu i dalje ovako nestabilne može biti problema sa bolestima i trulenjem.

- Rod je za sada dobrog kvaliteta, a prinosi će biti na nivou prošlogodišnjih, negde i nešto bolji. Procena je da će po hektaru iznositi sedam, osam tona, mada je zimsko stanje zasada ukazivalo da mogu biti i do dvanaest. Važno je da tokom berbe budu primenjivane sve neophodne higijenske mere što se tiče čistoće kako same ambalaže tako i transportnih sredstava, kojima proizvođači malinu voze do otkupnih mesta, kao i da sami berači vode računa o ličnoj higijeni i bolesni ne rade u malinjacima – kaže ona.

Proizvođače brine neizvesnost oko otkupne cene koja je ovde prošle godine bila od 130 pa do 180 dinara za organsku malinu. Sada se pominje da će u nekim hladnjačama od ponedeljka biti 180, dok drugi tvrde 20 dinara više, odnosno 200 dinara za kilogram. Zbog vremenskih prilika ove godine došlo je do preklapanja berbe tri voćne vrste pa je, kako kaže Krsmanovićeva, berba maline počela u Rađevini gde još nije okončano branje jagode dok se u lozničkom kraju bere borovnica i još nekoliko dana će ove berbe trajati uporedo. Čim se završi berba jagoda i borovnice biće više berača za malinu čija dnevnica je u proseku dve i po hiljade dinara. Samo da grad ne obere malinu.

