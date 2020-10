HRISTOVA VODA NA RAVNOJ GORI IZLEČILA JE MNOGE: Nekada je lekoviti izvor čuvala policija, a danas put do njega zna retko ko (FOTO)

Svi su čuli za kafanu na Ravnoj Gori u kojoj su se prvi i poslednji put sreli Tito i Draža, ali manje je poznato da se dva kilometra od nje, duboko skriven u visovima Suvobora u blizini sela Brajići, nalazi izvor za koji ljudi smatraju da je lekovit, a voda je čak proglašena i svetom.

Ovde su se, kako tvrde meštani, pojedini izlečili od tuberkuloze, a slabovidi oporavili i progledali. Međutim, danas samo retki znaju kako kroz gustu šumu stići do ovog izvora, a može se samo peške.

- Prema pričama starijih na livadi pored izvora goveda je čuvao Milinko Pantović koji je uvek pio tu vodu. Bio je bolestan od tuberkuloze i odjednom se potpuno izlečio što su doktori shvatli kao pravo čudo u to vreme, a on je smatrao da ga je izlečila samo ova voda. Od tada narod okolnih sela ovde pristiže sa flašama i bidonima kako bi nasuli ili popili vodu, a možda se sa njom samo i umili. To verovanje sačuvalo se sve do danas kad takođe dolaze putnici namernici u potrazi za zdravljem. Najviše ljudi ima za Mladu nedelju. Tada kažu da je voda najlekovitija - rekao je za Rajo Petrović iz Brajića.

Iz svetog izvora, nazvanog Hristova voda, svakog minuta izbija 20 litara vode, pa je ovo mesto poprilično izdašno. Bio je često zatrpavan, ali je voda svojom snagom ponovo izbijala na površinu.

Da je ovde nekada dolazilo puno sveta svedočila je i gomila novčića na njegovom dnu. Meštani kažu da su jednom siromašni đaci uzeli taj novac, ali da su se kasnije udavili u iznenadnoj bujici.

Posle Drugog svetskog rata izvor je bio pod zaštitom policije koja je na ovom mestu dežurala danonoćno.

- Tu je stalno bio čuvar, a jedan meštanin kog smo svi poznavali zbog tog svog posla odlužio je čak i godinu dana robije. On je čuvao vodu, ali brojne njegove komšije ili rodbina svakodnevno su dolazili po nju. Kako ih je poznavao nije mogao da ih odbije, tako da su sipali ovu svetu tečnost i odnosili, a kada su to saznali nadležni uhapsili su čuvara i osudili. Sećam se priča da su se ovde mnogi oporavili, čak je dolazio i jedan bračni par sa kćerkom koja je imala udes i čije rane nikako nisu zaceljivale - rekao je Zoran Daničić.

Sveti izvor kod Brajića ipak nije jedini na teritorii Gornjeg Milanovca čija voda se smatra lekovitom. Tu su i Savina voda na Savincu i izvori u Brđanima i Gornjoj Crnući, pa se može reći da se u ovom delu Srbije možda krije izuzetan potencijal za razvoj banjskog turizma.

