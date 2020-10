NAŠE BIOLOGE ŠOKIRAO PRIZOR KOD PRIJEPOLJA: Čekali da snime medveda, a onda je u njihov kavez ušetala VUČICA! (FOTO/VIDEO)

Dok se u čeki na planini Jadovnik očekivao medved, na obeleženo mesto potpuno neplanirano ušetala je vučica.

Stručnjaci su iskoristili ovaj neobičan dolazak i po prvi put u Srbiji markirali ovu životinju. Dobila je ime Vanda i satelitsku elektronsku ogrlicu koja je stigla iz Hrvatske.

„U narednih godinu dana pratićemo njeno kretanje, aktivnosti i očekujem da ćemo na ovaj način saznati dosta informacija vezanih za vukove u Srbiji. Pre svega njeno stanište, koje teritorije preferira, da li je kotila i ima li mladunce, da li je samica, živi u paru ili u čoporu.

foto: Rina.rs

U planu je prvobitno bio monotoring medveda, ali sasvim slučajno smo uhvatili vučicu, pošto je bilo neplanirano, ogrlica za nju stigla je iz Zagreba, koju su nam posudile kolege. Nakon što smo je markirali, pustili smo je da ide dalje u svoje prirodno stanište“, izjavio je za RINU, Duško Ćirović profesor na Biloškom fakultetu u Beogradu.

Teren na planini kod Prijepolja bio je pun pogodak za petočlani tim sa Biološkog fakultata, jer je nedugo posle Vande na čeku stigao i mrki medved, jedan od najkrupnijih primeraka ikada zabeležen u ovom delu Srbije. On je takođe uspavan na kratko kako bi bio markiran i dobio je svoju ogrlicu.

foto: Rina.rs

„Uspeli smo da uhvatimo izuzetno krupnog mužjaka, koji je težak oko 230 kilograma i radi se o jedinki staroj preko deset godina. Nadamo se da će biti kooperativan i sarađivati sa nama, jer tako krupni primerci vrlo često znaju da odbace ogrlicu jer im je obim vrata veći od obima glave. Jedan od ciljeva koje postižemo kroz monotornig svakako je utvrđivanje njihovog staništa, kretanja i navika. Sada pored mrkog medveda ćemo biti u prilici da pratimo i jedinku vuka, što je zaista odlično“, istakao je Ćirović.

foto: Rina.rs

Novom medvedu dato je ime Bora, a na ovoj teritoriji bio je markiran samo još jedan, po imenu Miloš i on je do sada poslao preko dvadest hiljada bitnih podatak o svom kretanju. Na planini Jadovnik već nekoliko godina postoji hranilište na koje je postavljen video-nadzor uz pomoć kojih se prati dolazak svih divljih životinja.

„Ova godina što se tiče hrane je bila dobra, pa su je mahom pronalazili u prirodi tokom letnjih meseci. Ovde su dolazila tri medveda Miloš, Bora i Mališa kog smo tako nazvali zbog omanjeg rasta. Sada se spremamo za predstojeći period. Godišnje se na hranilište iznese od 30 do 50 tona hrane. Redovni smo i tokom zimskih meseci, jer ukoliko ne iznesemo hranu, životinje bi bile gladne i imale bi potrebu da obroke traže na drugim mestima što se do sada nije događalo, jer divlje zveri nisu pravile štetu u okolnim seoskim domaćinstvima. Iako se često mislilo da vukovi kolju ovce, a medvedi obaraju košnice to se ispostavilo kao netačno, jer najveću štetu prave psi lutalice“, rekao je Vjekoslav Joksimović iz Udruženja građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode“.

foto: Rina.rs

Javno preduzeće „Srbija šume“, javno gazdinstvo Prijepolje upravlja sa tri zaštićena područja među kojima su i planine Ozren i Jadovnik na kojima se vrši monitornig mrkog medveda.

„To praćenje je već dalo rezultate, jer sada znamo da Miloš prelazi tek oko desetak kilometara dnevno, a hranu najpre traži na ovim našim planinama. Pored Jadovnika i Ozrena u kanjonu Mileševke se vrši i monotoring beloglavih supova. Do sada je bilo četiri brojanja, projekat se privodi kraju, a rezulatate će nam prezentovati stručnjaci koji su bili na tom zadatku“, rekla je Bojana Bjelić iz JP „Srbija šume“.

