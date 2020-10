LOZNIČANIN REKORDER CRNOGORSKOG PRIMORJA: Miroslav upecao NEMAN od skoro 180 kilograma, a evo kako mu je to uspelo (FOTO)

LOZNICA - Miroslav Jovanović iz Donjeg Dobrića kod Loznice pamtiće dugo minuli vikend kada je sa prezimenjakom Milošem iz Rafailovića, nedaleko od budvanske obale iz mora izvukao tunu tešku 177,30 kilograma i dugačku 210 santimetara. Prema njegovim rečima to je najveća tuna do sada izvučena na crnogorskom primorju, a ovaj nesvakidašnji ribolovački trofej privukao je pažnju tamošnjih medija.

Miroslav kaže da su on i kolega Miloš i do sada imali ulove, ali mnogo manje od jučerašnjeg, najveći im je bila sabljarka od 56 i tuna od 54 kilograma, a sada su izvukli tri puta veći primerak. Kada su njih dvojica u noć subota na nedelju isplovili nisu sanjali šta će im doneti nedeljno jutro.

"Bacili smo parangal na živi mamac štuku i u nedelju ujutru rano krenuli u ribolov kao toliko puta pre. Počeli smo da vadimo najlon i posle nekih sat vremena primetili da je pošao ka dnu. Shvatio sam da vučemo nešto krupno i pomislio sam najpre da je tuna od nekih šesdesetak kilograma, a onda shvatio da je u pitanju riba od sigurno nekih sto kilograma ne sluteći šta smo u stvari ulovili. Trebalo je nekih 45 minuta do sat vremena da je izvučemo, a onda je nastao problem kako toliku ribu ubaciti u čamac, ali smo nekako i to uspeli. Na obali je izmererna i tad smo saznali da je reč o primerku teškom gotovo 180 kilograma i dugom više od dva metra, prava neman. Kako su nam rekli veća tuna nije ulovljena, a dosadašnja rekorderka lakša je skoro 50 kilograma. To je najveći ulov na crnogorskom primorju i baš smo uzbuđeni što nam se posrećilo da mi budemo ti koji će uloviti ovoliku ribu", rekao je Miroslav za Kurir iz Rafailovića, gde je od 2004. i radi u restoranu "Porat".

On je u zavičaju pomalo pecao na štap, ali je "dole" uz pomoć prijatelja naučio da ribari, baca mreže i ostalo što je potrebno za uspešan ribolov. Da ima talenta pokazao je i ovaj ulov koji će teško biti nadmašen u dogledno vreme. Inače, bogatom ulovu obradovali su se i gosti restorana "Porat" pošto će, kaže Miroslav, ona biti glavno jelo na meniju narednih dana.

Dva Jovanovića, jedan sa primorja, a drugi iz Jadra nastaviće da ribare, a da to znaju da rade pokazali su ovih rekordnim ulovom koji nikada neće zaboraviti.

