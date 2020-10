NEVEROVATAN PODUHVAT MLADIĆA IZ LOZNICE: Roditelji bolesne dece imali su molbu za njega, evo šta je on učinio! BRAVO MOMČINO FOTO

Loznički maratonac i humanista Aleksandar Kikanović krenuo je jutros (20.10) na novi maraton, a ovoga puta trčaće do nekoliko manastira.

Na put, dug oko 300 kilometara, pošao je posle jutarnje službe sa platoa ispred lozničke Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, a na istom mestu treba da bude 27.oktobra, na dan Svete Petke.

- Ovoga puta maraton nije u humanitarne svrhe. Međutim, javilo mi se mnogo roditelja čija su deca, nažalost, bolesna, da zapišem dečja imena i u svakom manastiru gde budem stigao da ona budu pomenuta na službi.

foto: Kurir/ T.Ilić

Bukvalno je ovo maraton za zdravlje dece, ali i svih nas u vreme ovog virusa koji ponovo pravi probleme.

Na maraton krećem sa ikonom Svete Petke, specijalno urađenom kao poklon za manastir Jaši u Rumuniji gde se nalaze mošti Svete Petke, a nalaziće se u vozilu koje me prati. Ukoliko prođe pandemija i bude uslova, nameravam da na proleće trčim do Jašija tamo predam ikonu kao znak velike ljubavi našeg naroda prema najvoljenijoj srpskoj svetiteljki – rekao je maratonac pred polazak.

foto: Kurir/ T.Ilić

Ovoga puta Kikanović trči do manastira Lelić, Ćelije, Rača i Soko-grad, tako da narednog utorka stigne u staru lozničku crkve iz koje je i krenuo.

Inače, od početka godine ovaj Lozničanin istrčao je oko dve hiljade kilometara od Loznice do belorusko-ruske granice noseći ikonu predsedniku Putinu, ali zbog korone nije uspeo da stigne u Moskvu.

foto: Kurir/ T.Ilić

Letos je za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića prevalio deonice od Loznice do Valjeva i Valjeva do Beograda, od Valjeva do Divčibara u čast zdravstvenih radnika koji se bore sa koronom, a u avgustu je povodom godišnjice bitke na Ceru trčao i od Loznice do spomenika u Tekerišu.

Kurir.rs/T.Ilić

Kurir