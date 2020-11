TEŠKA SITUACIJA U KRUŠEVCU: Skoro 180 pregleda dnevno u kovid ambulanti, novozaraženih 26

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Kruševac u Rasinskom okrugu broj novonovozaraženih je 45 i to najviše u Kruševcu – 26, zatim u Aleksandrovcu 18 i u Brusu jedan, a u ostalim opštinama Rasinskog okruga nema novih slučajeva zaraze.

U ovom delu Srbije, od početka epidemije, ukupno je obolelo 2.419 lica, umrlo 60 osoba, izlečeno je 1.608, a na analize je poslato ukupno 15.905 uzoraka.

U kovid ambulanti u Kruševcu (nekadašnji Dom zdravlja "14. oktobar") stalno se povećava broj pregleda. U toku ove nedelje na preglede se prijavljivao od 130 do 180 lica dnevno. Prethodne nedelje broj prijavljenih kretao se do 120, a pre toga 70-ak. To je indikator naglog skoka epidemije u Kruševcu i Rasinskom okrugu u celini.

Skoro polovina građana koji dolaze na preglede to čini prvi put, a pozitivan nalaz se pokaže kod 30 do 40 posto pregledanih ljudi. Novozaraženi kovid bolesnici su različitih starosnih doba, a najčešći simptomi su respiratorne tegobe i visoka temperatura.

Na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu su sada smeštene 72 osobe, devet više nego juče.

Kurir.rs/Ž. M.

Kurir