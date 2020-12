Vučević: Ništa nam nije važnije od zdravlja ljudi

"Naše kovid ambulante već nedeljama rade non stop. Nabavili smo još jedan rendgen aparat, obezbedili smo najsavremenije tehnologije za analizu krvi, činimo sve da pomognemo da se ubrzaju pregledi i dijagnostika, da olakšamo našim lekarima i medicinskom osoblju koji rade izvan granica ljudskih mogućnosti. Situacija je izuzetno teška, i svaki dan je nova borba", objašnjava on i naglašava da "ništa nije važnije od zdravlja ljudi".

Kakva je trenutna situacija u Novom Sadu? Ima li grad dovoljno potrebnih kapaciteta?

Pritisak je ogroman. Dnevno imamo i preko 1.000 pregleda. Mi smo ceo Dom zdravlja na Novom naselju pretvorili u kovid centar. Jasno mi je da su ljudi nervozni, da im je teško posebno kada moraju da čekaju na pregled, ali treba da znaju da lekari čine sve kako bi i ta čekanja sveli na minimum, i ne postoji pacijent koji nije pregledan i određena mu terapija. Mislim da Novosađani razumeju da je sad sve na nama, i da ne sme da popusti ni jedna karika u lancu odbrane od koronavirusa.

Podsetili ste da Srbija ulaže velika sredstva, potpisan je ugovor za Klinički centar Vojvodine, prave se opšte bolnice... Da li je to dovoljno?

Mogu samo da čestitam i republičkoj i pokrajinskoj vladi. Izgradnjom blokova B i C biće kompletiran Klinički centar Vojvodine, kao najznačajnija zdravstvena ustanova u Pokrajini. Nama to otvara put da konačno Novi Sad dobije svoju Gradsku bolnicu, i rešimo pitanje sekundarne zdravstvene zaštite. Mi smo kao lokalna samouprava ogromna sredstva ulagali u opremanje ambulanti i domova zdravlja, a izgradili smo i najsavremeniji objekat Hitne pomoći u regionu.

U toku je potpuno renoviranje Doma zdravlja na Limanu, a do kraja marta bi trebalo da bude završena izgradnja novog, savremenog Doma zdravlja u naselju Adice. Ne mogu ni da zamislim kako bi nam danas bilo da nismo toliko podigli naš zdravstveni sistem.

"Novi Sad na vodi biće novi centar grada"

Potpisan je ugovor o prvoj fazi rekonstrukcije centra grada, šta ona podrazumeva?

Konačno smo na korak do rekonstrukcije i potpunog uređenja samog centra grada. Osim parternog uređenja, za koje će biti korišćeni najsavremeniji i najkvalitetniji materijali i tehnike rada, biće novih zelenih površina, mobilijara, klupa, rasvete...

foto: grad Novi Sad

Na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta na pločniku će biti memorijska traka duž koje će na srpskom i engleskom jeziku biti ispisani najvažniji datumi u istoriji Novog Sada. Nije lako sve to vizuelizovati, jer neke stvari do sada kod nas nisu viđene, ali rešenje je zaista fenomenalno. Decenijama Novi Sad čeka na uređenje samog srca grada, oko Pozorišnog trga, Uspenske crkve i konačno Trga slobode, i uspeli smo da pokrenemo taj veliki projekat.

Šta se dešava sa projektom Novi Sad na vodi?

Očekujem da će narednih meseci biti završen Plan generalne regulacije Priobalja na levoj obali Dunava, koji obuhvata jedan od najlepših delova grada, ali do sada urbanistički neuređen. U pitanju je vrlo kompleksan projekat i na njemu su angažovani naši najbolji stručnjaci za urbanizam, vodoprivredu, zaštitu životne sredine, iz JP "Urbanizam", sa Fakulteta tehničkih nauka, Instituta "Jaroslav Černi", Poljoprivrednog fakulteta.

To će biti turističko – sportsko – rekreativni centar, ali izgradnja tih sadržaja i stambeni deo zauzimaće tek 10% ukupne površine. Ostalo će biti parkovi i zelene površine. Decenijama Novosađani čekaju da grad konačno izađe na reku. To će biti novi centar grada, u zelenoj oazi, uz najdužu evropsku reku.

Američki magazin "Forbs" svrstao je Srbiju na listu pet evropskih zemalja koje treba posetiti nakon pandemije, a Novi Sad je označen kao srpska Atina. Ipak, najveći gubici jesu u turizmu, kako to nadoknaditi?

Već sama ta vest je svima ulila malo optimizma dok čekamo da se pandemija završi. Međutim, i svih ovih meseci, putem raznih onlajn kampanja, trudimo se da Novi Sad ostane u fokusu interesovanja turista. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ovog oktobra domaći turisti su ostvarili za 4,1 odsto više noćenja nego u istom periodu prošle godine.

Daleko je to od fenomenalnih rezultata koje smo beležili poslednjih godina, ali hoću da kažem da život ne stoji. Sada smo se prilagođavali potrebama najviše domaćih turista, a verujem da ćemo uskoro i sve druge dočekati spremni, sa "Egzitom", Evropskom prestonicom kulture i mnogim drugim programima i manifestacijama, i svom onom kulturnom i istorijskom blagu naše Srpske Atine, i zbog čega su svi putevi vodili u Novi Sad.

"Nije zaustavljena ni jedna investicija"

Kakva je situacija po pitanju investicija? Da li su stale zbog pandemije?

Niti su investicije stale, niti smo mi odustali od njih. Novi Sad je u prethodnih osam godina postao jedna od najpoželjnijih destinacija za investiranje i ulaganje kapitala. Otvorene su fabrike multinaconalnih kompanija "Lir" i Aptiv", "Kontinental" je otvorio svoj Centar za Istraživanje i razvoj.

foto: grad Novi Sad

Nezaposlenost je na istorijskom minimumu, oko šest odsto. Od početka godine nije zaustavljena ni jedna investicija, i dalje vlada veliko interesovanje za dolazak na novosadsko tržište. Fabrika čokolade "Beri Kalebo" je jedna od većih privrednih investicija, kada možemo očekivati da se njihovi proizvodi počnu proizvoditi u Novom Sadu?

To je slika koja svedoči koliko je Srbija ekonomski jaka, i kako je život tekao bez obzira na sve probleme koje nam je donela pandemija. Kao da je juče bio taj 5. mart kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio čokoladnu kocku u temelje buduće fabrike. Za manje od 10. meseci ona je skoro završena. Neće to biti samo proizvodnja. U saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Novom Sadu, inestitor će ovde otvoriti i Akademiju čokolade, i razvijati najsavremenije tehnologije u proizvodnji kakaoa i čokolade.

Da li "Najdek" dolazi u Novi Sad?

Prošle nedelje smo imali još jedan sastanak u Novom Sadu. Mislim da je jasan signal to što predstavnici kompanije dolaze, uprkos pandemiji. Konačna odluka još uvek nije doneta, ali Novi Sad je definitivno u najužem izboru za destinaciju njihive buduće fabrike u Evropi. O tome je nedavno pisao njihov ugredni biznis časopis, navodeći da se planira ulaganje oko dve milijarde dolara u otvaranje fabrike u Novom Sadu. To bi bila prava indistrijska revolucija, s obzirom na to da oni rade motore za električne automobile i da sarađuju sa svim vodećim svetskim kompanijama u autoindistriji.

"Egzit ne ide nigde"

Da li Egzit ostaje u Novom Sadu? I šta se dešava sa kulturnim manifestacijama, da li se nalazi način da se održe?

Egzit ne ide nigde, ostaje u Novom Sadu. Svestan sam sa kakvim problemima, i u kako teškoj situaciji se nalazi muzička i manifestaciona privreda u celom svetu.

foto: grad Novi Sad

Egzit je jedan od naših najvećih brendova. Našli su načina da rade i u ovoj teškoj godini, da se i dalje čuje za njih, da se naša Petrovaradinska tvrđava vidi širom sveta i ove godine, ali u drugačijem medijskom formatu. Egzit je deo Novom Sada, uvek će imati našu podršku. Ali očekujem da će nam baš Egzit pomoći da se turistički oporavimo, kada se za to steknu epidemiološki uslovi.

Sada se sve kulturne manifestacije organizuju i održavaju isključivo u skladu sa merama epidemiološke zaštite. Što se tiče programa Evropska prestonica kulture, mi smo spremni da sve realizujemo godinu dana kasnije. Očekujemo odluku Evropske komisije da Novi Sad bude prestonica kulture Starog kontinenta za 2022. godinu.

"Novosađani su nam dali poverenje u najtežoj godini"

Prvi ste gradonačelnik Novog Sada sa tri mandata. To je velika odgovornost, kako ćete opravdati poverenje građana Novog Sada u ovom mandatu?

Novosađani su nam dali poverenje u najtežoj godini, da tako kažem, na poluvremenu borbe protiv koronavirusa. Sa tim nema kockanja. Sve svoje snage i resurse smo usmerili na očuvanje života i zdravlja ljudi. Ovo je užasno teška godina. Očekivanjima možemo da se bavimo kad sve ovo prođe.

Da li očekujete objedinjene izbore?

Niko u ovom momentu ne razmišlja o izborima. Predsednik Srbije je bio vrlo jasan – kad prođe pandemija izaćemo pred građane da ocene naš rad. Sada smo potpuno posvećeni borbi za živote i zdravlje, i nalaženju najboljih ekonomskih mera neophodnih za dane kada prođe pandemija.

Foto: Grad Novi Sad

Kurir