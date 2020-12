DRAGANINI KOKTELI SU NAJBOLJI U DUBAIJU! Veliko priznanje za devojku iz Novog Sela (FOTO)

LOZNICA – Ukoliko vas put nanese u Dubaji i poželite da popijete dobar koktel potražite Draganu Ranković, devojku iz Novog Sela kod Loznice, i nećete pogrešiti. Ona i te kako zna šta radi, a ovih dana za to ima i zvaničnu potvrdu pošto je dobila nagradu "Bartender of the year", što će reći da je najbolji barmen u najvećem gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Konkurencija je, kaže Dragana, bila veoma jaka, a ona je bila presrećna kada je na dodeli priznanja, za nju neočekivano, čula svoje ime.

foto: privatna arhiva

"Od osam godina, koliko se bavim ovim poslom, četiri sam u Dubaiju. Pre dva meseca su u krugovima ugostiteljstva počele nominacije, dobila sam ih 150. Ništa nije prepuštano slučaju tako da su sudije gledale kako radim, isprobavale koktele sa menija, razgovarale sa gostima restorana 'La Cantine du Faubourg' gde radim, sve su sagledavali, vagali, ocenjivali, da bi prošlog meseca bila obaveštena da sam u užem izboru. Nisam se nadala nagradi jer tamo ima mnogo stvarno jakih barova i barmena, tako da je moje oduševljenje bilo izuzetno veliko, kada sam čula da sam dobila nagradu. Skakala sam i plakala od sreće. Moja porodica je preko skajpa pratila svečanost, bila uz mene, tako da je sve je bilo još emotivnije i lepše", priča devojka kojoj će nagrada mnogo značiti ne samo kao potvrda da se njen rad primećuje i ceni nego i u radnoj biografiji.

foto: privatna arhiva

U Dubaiju je od novembra 2016. godine, a stigla je na poziv prijatelja da se u poslu koji je radila u Srbiji okuša i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Tamo je, kaže, veoma cenjeno ugostiteljstvo, ljudi znaju koliko teško se radi i poštuju zaposlene iz tog sektora. Priča da je grad takav da nikada u njemu nije dosadno, mnogo je lep i veoma siguran, ali je u poslu "velika borba jer svako želi da uspe i iskoristi ukazanu priliku".

Mnogo joj znači podrška naših ljudi koji kao i ona tamo žive i rade, a najviše joj nedostaju porodica, njena kuća i prijatelji u Srbiji u kojoj je bila poslednji put u martu ove godine. Posle toga je krenula pandemija kovid-19 koji je poremetio život širom planete pa i u Dubaiju gde je odmah postalo obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica, a totalno zaključavanje je trajalo mesec dana.

foto: Privatna Arhiva

"Zbog kovida još važe posebna pravila u radu koja se moraju poštovati ukoliko želite da izbegnete kazne jer su kontrolne redovne. Gosti kada ustanu od stola moraju da stave zaštitne masku, nema igranja, živih svirki, di-džej može da radi samo do jedan iza ponoći, razmak između stolova mora biti dva metra, a za jednim ne može biti više od osam osoba. Mere se poštuju, ali svi čekamo kada će se život vratiti u normalu", kaže ona.

U ponedeljak je osvojila treću nagradu na takmičenju "Chef Middle East", pa joj je decembar doneo mnogo radosti. Inače, kokteli koje je ona smislila mogu se probati osim na njenom radnom mestu i u više restorana u Dubaiju, priča Dragana koja žarko želi da dođe u zavičaj za Božić. To je praznik koji ne sme da prođe bez njenog dolaska kući, kaže najbolji barmen Dubaija za 2020. godinu, čije koktele ne bi trebalo propustiti ukoliko vas put nanese u taj kutak sveta.

Kurir.rs/T.I.

Kurir