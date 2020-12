BAKA JE SVE ŠTO BRAĆA IMAJU: Ova žena je LAVICA! Čeka da makar jedan uspe, pa da može da umre (KURIR TELEVIZIJA)

U selu Ljubinić kod Obrenovca, bez vode i osnovnih uslova za život, Ljubica Aćimović (69) podiže svoje unuke desetogodišnjeg Davida i 15-godišnjeg Dragana koje je majka napustila, a otac ostavio bez starateljstva. Kada ih je ostavila majka, pošto se preudala, ostali su sami sa ocem alkoholičarem i bakom.

"On se posle odao alkoholu, postao nasilan i nikako da prestane. Koliko puta su policajci dolazili i opominjali ga. Onda su me pitali hoću li ja da prihvatim decu, da im budem staratelj. Rekla sam - nego šta, ko ih je do sad gajio?", ispričala je žena lavica.

Od tada, Ljubica je ovoj deci i baka, i hranitelj, i vaspitač i vodonoša.

"Niko ne pita je l' teško ili nije, za njih sve moram od sebe da dam. Za njih ja živim i valjda će nam bog pomoći. Nadam se da ću dočekati da bar jedan od njih uspe, da može brata da pogura", jedina je nada ovog velikog borca, dok svakodnevno ponavlja životne lekcije: da budu dobri ljudi, da slušaju, da se jave svakom na ulici, da se ne zameraju u školi...

Njena dodatna muka je kuća u kojoj žive, a kojoj su zidovi ispucali i prete da im se sruše na glave, ali i operacija na koju nije uspela da ode.

"Ne spavam, koliko noći ne spavam. Više noći ne spavam, nego što spavam. Kad su deca tu, preko dana dremnem. Strah me, odvaliće se, ubiti nas. Ovako kad sam budna, bar mogu da izvučem decu napolje", navodi baka Ljubica i dodaje da najveći problem predstavlja kupatilo i to što za vodu ide čak u komšinicino dvorište.

Ali ni sve obaveze i loše zdravstveno stanje je ne sprečavaju da bodri unuke na fudbalskom terenu. Na dečjiim utakmicama svi je znaju.

"Dragan kaže: Dača će biti još bolji jer je krenuo ranije. Ne znam koliko su lopti pocepali, jutros sam morala da mu kupim lepak da zalepi", navodi ova koščata starica koja svojom ljubavlju kompenzuje nedostatak kupatila, vode, novca, pojedinih dana i dovoljno hrane...

