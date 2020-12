EPIDEMIJA BUKTI U RASINSKOM OKRUGU: Još 156 novoobolelih, preminulo 28 osoba

Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca virus Kovid 19 zvanično je potvrđen kod još 156 građana u Rasinskom okrugu.

Najviše novih slučajeva zaraze je registrovano u Kruševcu – 96, zatim u Trsteniku – 23, pa u Aleksandrovcu – 21, u Brusu je još 7 kovid bolesnika, u Ćićevcu 5 i u Varvarinu 4.

Prema dopunskim podacima ove okružne zdravstvene ustanove, još 28 bolesnika je umrlo od posledica korone virusa, što je ukupno do sada 139 – 98 muškaraca i 41 žena.

U Opštoj bolnici u Kruševcu je smešteno 217 inficiranih bolesnika, a to je za osam manje nego juče, jer su najteži slučajevi prebačeni u novootvorenu Kovid bolnicu. Od 19.533 do sada poslata uzorka u akreditovane laboratorije virus je evidentiran kod 7.924 osoba, a od njih je izlečeno 5.612.

Na svojoj 29 telefonskoj sednici, Gradski štab za vanredne situacije je doneo nove mere u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca, koje su odmah stupile na snagu.

Kafići, restorani, tržni centri i uslužne delatnosti mogu da rade do 20 sati, ali bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Radno vreme ustanova kulture je produženo do 21 čas, jer one ne predstavljaju izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije, ali su u obavezi da se tokom svog rada pridržavaju propisanih epidemioloških mera.

Sve ustanove i pojedinci su obavezni da koriste ličnu zaštitnu opremu u zatvorenim prostoru, kao i na otvorenom u onim situacijama kada se ne mogu izbeći međuljudski kontakti. Nastaviće se i dalje sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i Republike Srbije, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.

(Kurir.rs/ Ž. M.)

Kurir