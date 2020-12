NA KIM OD DANAS NOVE RESTRIKTIVNE MERE: Uveden policijski čas, ulazak moguć samo sa negativnim testom ili izolacija od 7 dana

Na Kosovu i Metohiji od danas važe nove restriktivne mere uvedene radi sprečavanja širenja korona virusa, a koje podrazumevaju policijski čas od 20 do 5 sati ujutru.

Sve prodavnice, šoping centri, hoteli, restorani i barovi mogu da rade do 20 sati, a osobe starije od 65 godina mogu da napuštaju kuću u periodu od 6 do 10 sati ujutru i od 16 do 19 popodne, uz izuzetak ukoliko poseduju potvrdu ili dokument da moraju da izađu mimo tog perioa, prenosi portal Reporteri.

Svi koji ulaze na teritoriju Kosova i Metohije, uključujući i one sa stalnim boravkom moraju da poseduju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, dok stranci koji su u tranzitu preko KiM mogu da provedu pet sati bez testa ukoliko putuju autobusom ili kolima, odnosno do tri sata ukoliko putuju avionom.

Prema novim pravilima, radnici sa hroničnim bolestima, trudnice i dojilje ne moraju da dolaze na posao i mogu da rade od kuće, a rad od kuće se preporučuje svima koji mogu.

Zabranjeno je organizovanje proslava do kraja godine, okupljanje na javnim mestima više od četiri osobe, kao i organizovanje venčanja i rođendanskih slavlja, a školski raspust je produžen do 18. januara.

Nova pravila podrazumevaju i podelu opština u tri kategorije - niskog, srednjeg i visokog rizika, u zavisnosti koliko je stanovnika obolelo od kovida-19 na 100.000. Muzeji, pozorišta, biblioteke, galerije, bioskopi, centri za mlade i kulturni centri mogu da rade do 20 sati, ali samo ako koriste 30 odsto svojih kapaciteta. Sportske aktivnosti dozvoljene su za pojedinačne treninge. Kako se navodi, sve ove mere važe do daljeg.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir