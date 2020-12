LEKARI NE VIDE MOGUĆNOST ZA POPUŠTANJE MERA: Dr Janković o vakcini, trenutnoj epidemiološkoj situaciji i dočeku Nove godine

Prve vakcine Fajzer dopremljene su u Torlak. Usvojen je plan imunizacije. Farmaceutske kompanije objavile su sastojke koje vakcine sadrže. U trenutku kada se govori o novom soju virusa iz Velike Britanije koji se brže širi, evropske prestonice otkazuju letove za ostrvske gradove.

Doktor Srđa Janković, imunolog i član Kriznog štaba rekao je za RTS da se ne zna dovoljno o novom soju virusa, da li je opasniji u smislu kliničke i da li utiče na odgovor na vakcine, to treba tek utvrditi.

Prema njegovim rečima, uzbuna je data jer je on u Velikoj Britaniji počeo da istiskuje početne podtipove virusa, počeo je da se širi na račun starih podtipova, starog osnovnog podtipa od koga je nastao.

- Mutacije virusa se stalno dešavaju, najčešće nemaju neki vidljivi efekat, samo neke mutacije mogu da vode do evolucije virusa u nove podtipove. Ovde imamo skup mutacija od kojih se neke nalaze na onim mestima, gde bismo na osnovu našeg poznavanja ovog virusa, koje je sve detaljnije - očekivali da bi mogle da se odraze na to koliko je on zarazan - rekao je Janković.

Ako se to pokaže kao tačno, možda imamo zarazniji podtip virusa koji se lakše prenosi i zbog toga je data uzbuna, naglasio je Janković.

- Da li on izaziva težu bolest ne možemo da kažemo niti da pretpostavimo - kaže dr Janković.

O otkazivanju letova iz Britanije

Janković kaže da je u razmatranju otkazivanje letova i da Vlada razmatra svoje ugovorne obaveze, odvagaće se odluka.

- Mi lekari smo izvestili o tome koliki je rizik i koji su argumenti u prilog zatvaranja - rekao je Janković.

Plan imunizacije

Usvojen je plan imunizacije. Doktor Janković kaže da postoji Nacionalno koordiacioni telo za vakcinaciju, potrebna je procedura da se ispoštuje, Agencija za lekove treba da obavi proceduralne stvari u vezi sa ispitivanjem vakcine da može da je pusti u promet.

Starija polulacija - osobe u domovima za stare će verovatno biti prva populacija zbog najveće ugroženosti, smatra Janković.

- U pitanju su dani, čim se uslovi steknu za to da počne što brže - rekao je Janković.

Fajzer i Moderna objavili sastojke

Janković kaže da kada se navede naziv sastojaka, to su nazivi koje koriste naučnici da označe specifične molekule koji postoje u prirodi.

Spekulisalo se dosta da ove vakcine predstavljaju rizik po naš genetički materijal, što je, kako kaže, potpuno neutemeljeno.

- Ribonukleinska kiselina služi kao glasnik informacije za sintezu belančevina a one su u svakoj vakcini ono što zapravo naš imunski sistem prepoznaje - antigeni, jedina razlika je što ovde imamo informaciju na osnovu koje se taj antigen formira i onda ga naš imunski sistem prepoznaje - ni na koji način ne dolazi u kontak sa genima - niti ostaje u organizmu trajno - to je samo informsacija našem organizmu od čega treba da se brani - objasnio je Janković.

Govoreći o razlici među vakcinama, objašnjava da je "sputnjik 5" živa vakcina, tehnički je struktura drugačija - suština je svuda ista, nešto bezopasno dajemo ljudskom organizmu da se brani od opasnog.

Poslednjih dana manje tesiranih i novozaraženih, šta za Novu godinu

- To će biti razmatrano prema kretanju situacije, lekari ne vide mogućnost za značajno popuštanje mera, i ne vidi mogućnost da se Nova godina slavi kao svaka Nova godina uz okupljanja su jako opasna - najbolje bi bilo da ljudi dočekaju Novu godinu u svojim domovima, to je naša preporuka - kaže on.

Govoreći o popuštanju mera i zaključcima posle par dana, Janković ističe da medicinski deo Kriznog štaba to nije predložilo, jer smatraju nije sazrelo vreme za to, ali odluka je doneta.

- Postoje i druge stvari o kojima se mora voditi računa, ali korekcija radnog vremena ne bi trebala ništa suštinski da promeni, izbegavanje da se ljudi okupljaju u grupama moraju da budu na snazi na svim mestima na javnom mestu i objektima - rekao je Janković.

U petak ponovo sednica Kriznog štaba

- Medicinski deo Kriznog štaba će postaviti određene crvene linije preko kojih nećemo preći u popuštanju mera, a da ne ugrozimo zajednički protivepidemijski napor, razgovaraćemo kako da mere budu najbolje odmerene, da budu onoliko restriktivne koliko to mora i ne više od toga i šta bi to tačno značilo je stvar za diskusiju u realnom vremenu, iz dana u dan pratimo situaciju - istakao je Janković.

Kaže da nije vreme da razmišljamo o popuštanju jer situacija nije počela da se popravlja u značajnijoj meri.

- Nadamo se da će u zdravstvenom delu sledeća godina biti bolja, da ćemo videti od proleća jenjavanje pandemije, koliko brzo je otvoreno pitanje, vakcinacija može da pomogne da to bude vidljivije ali očekujemo da naredni talasi epidemija u drugim zemljama počnu da bivaju sve slabiji - zaključio je Janković.

