DOKTOR ĐERLEK DETALJNO O VAKCINACIJI U SRBIJI: Kakav je plan, gde se obavlja, kako se vakcina koristi

Predsednik Nacionalnog koorordinacionog tima za imunizaciju protiv kovida-19 dr Mirsad Đerlek rekao je da se kostur usvojenog plana imunizacije, koji je izradio i predložio Institut "Batut", neće menjati, ali da je teško predvideti šta nas čeka.

"Plan je dinamičan i biće elastičan, tako da ćemo moći u zavisnosti od trenutka i količine vakcina, da menjamo neke planove i prioritete", istakao je Đerlek.

Naveo je da će u prvoj fazi vakcine primiti zdravstveni radnici i korisnici staračkih domova. Prema njegovim rečima, vakcine će prvo otići u veće domove u kojima može doći do većeg broj zaraženih korona virusom.

Razlog zbog kog su domovi odabrani kao prioritetni je, napominje Đerlek, što najveći broj teških slučajeva koji su u bolnicama na intenzivnoj nezi ima više od 60-70 godina.

Cilj je, kaže Đerlek, da se na taj način smanji pritisak na bolnice i da se korona ne raširi po domovima.

"Obzirom na to da su dugo u karantinu, naše je mišljenje da to organizujemo na licu mesta, kako ih ne bismo izvodili iz domova za stare, izvodićemo naše ljude na teren i vakcine tamo aplicirati, smatramo da je to bezbednije", istakao je predsednik Nacionalnog koorordinacionog tima za imunizaciju protiv kovida-19.

Đerlek je rekao da je neophodna dodatna obuka medicinskih radnika koji će aplicirati vakcinu.

"U jednoj bočici ima pet doza, potrebno je stručno rastvoriti doze u jednom špricu od 1,8 mililitara fiziološkog rastvora, to se mora potrošiti u narednih šest sati, a kad doza izađe sa -70 stepeni, mora se potrošiti za pet dana. To nije komplikovano, ali neophodna je stručna obuka zdravstvenih radnika koji će imunizaciju obavljati na terenu", rekao je Đerlek.

Dodao je da je sa "Fajzerom" potpisan ugovor na 1,8 miliona doza, koje će stizati kvartalno.

"Juče je došlo 4.875 doza, ALIMS je dao dozvolu za oko 24.000 doza, doći će još 20.000 vrlo brzo", rekao je Đerlek dodajući da će još 340.000 doza stići u januaru.

"Pripremićemo se da skoro paralelno obavimo i vakcinaciju i onog dela populacije koji je bitan, a to su zdravstveni radnici, radnici u kovid sistemu imaju prednost - kovid ambulante, intenzivne nege", istakao je predsednik Nacionalnog koorordinacionog tima za imunizaciju protiv kovida-19.

Đerlek je rekao da korona virus i dalje uzima danak i izuzetno ozbiljno napada zdravstveni sistem Srbije.

Pozitivno je, kaže, da imamo smanjen broj novoobolelih, ali je broj hospitalizovanih dosta veliki.

"Zbog toga sporo ide pad jer smo dostigli dosta visok nivo brojki", rekao je Đerlek dodajući da je i dalje veći broj prijema veći nego broj otpusta u bolnicama.

Juče je, napominje, bilo ukupno oko 5.000 pregleda, od kojih je oko 2.300 prvih. Ističe da je zdravstveni sistem prenapregnut, ali da je "pravi spas" otvaranje bolnica u Batajnici i Kruševcu.

"Oni koji su priželjkivali krah sistema, moram da ih razočaram, sistem će izržati iako je treći talas vrlo jak", rekao je Đerlek.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir