IDUĆE GODINE NEĆU IMATI NIŠTA, A OD TOGA ŽIVIM: Psi lutalice u Valjevskoj Loznici poklale ovce i jagnjad, šteta preko 5.000 evra

VALJEVO – U domaćinstvu Trifuna Mitrovića u Valjevskoj Loznici, psi litalice su od 40 grla koliko je brojalo njegovo stado, raskomadali 20 odraslih ovaca i sedam jagnjadi, dok je osam grla povređeno.

- Sve su to bile prvoklasne ovce, stare godinu-dve dana, težine 70 do 90 kilograma, i za par dana su trebale da počnu da se jagnje i od njih 20 bi imao najmanje 30 jagnjadi. Šteta sigurno prelazi 5.000 evra jer su ovce bile umatičene. Imao sam 15 grla, a da bi mogao da dobijam subvencije širio sam stado. Mučio sam se i radio i šta mi sad vredi. Iduće godine neću imati ništa, ni ovaca, ni jagnjadi, niti subvencija, ne znam šta da radim, a od toga živim- očajan je Mitrović.

U valjevskim selima skoro da nema domaćinstva, koje se bavi ovčarskom proizvodnjom, a da nije pretrpelo štetu zbog napada napuštenih pasa.

Veterinari kažu da su štete daleko veće od zvaničnih, jer mnogi vlasnici ovaca i neprijavljuju napade, a procenjuje se da se svakoga dana dogodi i po nekoliko izdvojenih napada na ovce.

- Bar jednom mesečno neko od odgajivača pozove da prijavi da su im psi napali ovce. U reonu koji pokrivamo to su sela na potezu od Pričevića do Osladića i Donje Kamenice, kao i Beomužević, Bukovica, Stapar, gde ima dosta šume i gde psi verovatno mogu da odvuku ovce. Na terenu zatičemo povređene ili uginule, raskomadane ovce i u zavisnosti od veličine stada i broja pasa to najčešće bude od jednog do četiri grla - kaže doktor veterine Ivana Damnjanović.

