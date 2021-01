VUČEVIĆ: Godina po običaju počinje na najlepšem mestu u gradu, zaposleni u porodilištu prenele čestitke i pozdrave majci i bebi

U 2.29 časova po ponoći Novi Sad postao je bogatiji za još jednog stanovnika na veliku radost porodice Kovač iz Veternika. Kako je rečno tokom posete gradonačelnika Miloša Vučevića porodilištu Betanija, Strahinja je težak četiri kilograma, a visok 52 santimetra.

foto: Grad Novi Sad

- Godina nam po običaju počinje na najlepšem mestu u gradu. Iako nismo u mogućnosti da posetimo majku i bebu, zaposleni u porodilištu preneće im naše pozdrave i čestitke. Još šest beba je rođeno od ponoći do sada, tako da delimo radost i sa njihovim porodicama i želimo im mnogo zdravlja i uspeha. Zahvaljujem se zaposlenima u svim zdravstvenim ustanovama na iskazanom herojstvu u 2020. godini, jer oni su istinski junaci koji su na prvoj liniji odbrane u borbi protiv virusa Korona – naglasio je gradonačelnik Vučević. On je takođe rekao da je velika vest to što je krenula izgradnja blokova B i C Kliničkog centra Vojvodine i to što je Klinika za interne bolesti, nakon završene rekonstrukcije, na svetskom nivou.

foto: Grad Novi Sad

Grad Novi Sad je za prvorođenu novosadsku bebu obezbedio 200 000 dinara, a za svu decu, sa teritorije Grada, koja se rode 1. januara, po 50 000 dinara. Bebe koje se rode 1. februara na Dan grada, na pokolon će dobiti po 200 000 dinara.

foto: Grad Novi Sad

- Juče smo dodelili novčanu pomoć u iznosu od 30 miliona dinara za 7481 sugrađanina. Među njima su penzioneri sa najnižim primanjima, porodice sa decom koje su osobe sa invaliditetom i porodice koje primaju socijalnu pomoć. To nam pokazuje da je Grad finansijski stabilan i da vodimo računa o svima – zaključio je gradonačelnik.

Prema rečima direktorke Kliničkog centra Vojvodine Edite Stokić, u prošloj godini u Betaniji je rođeno 6746 beba, a ona je u ime svih zaposlenih poželela Novosađanima srećnu Novu godinu i da svi budu zdravi.

Kurir