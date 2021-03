JEDINSTVENA BANJA NA BALKANU: Pacijenti ovde dobiju injekcije prirodnog gasa i odmah im bude bolje (KURIR TELEVIZIJA)

Pandemija koronavirusa učinila je da mnogi građani Srbije dobiju priliku da upoznaju blagodeti svoje zemlje. Ipak, za većinu je kao dobro čuvana tajna ostala Bujanovačka banja, jedinstvena lekovita destinacija na Balkanu u kojoj se posetioci leče injekcijama gasa-ugljen dioksida.

Na dva kilometra od Bujanovca i 20 km od Vranja spas mogu da potraže oni koji imaju probleme sa cirkulacijom, komplikacijama izazvanim šećernom bolesti, reumom, sterilitetom...

Medicinski tehničar Branislav Filipović kaže da je u pitanju prirodan Co2 koji izlazi sa vodom, a da je sertifikat dobijen iz Slovačke i da nešto slično postoji još samo u Češkoj.

"Daje se potkožno i možete videti kako se širi ispod kože. Za 15 do 20 minuta se apsorbujhe. Izvanredne je čistoća od 96 do 99 posto, malo boli, zapravo je neprijatan osećaj ali nije strašno", objasnio je Filipović.

Koliko je aplikacija prirodnog gasa blagotvorna, najbolje se vidi iz primera pacijenta koji je došao sa Birgerovom bolešću.

"To je zakrčenje krvnih sudova nogu, tzv. pušačka noga. To je zapaljenski proces kao reakcija na nikotin. Čovek je osećao strašne bolove i nije mogao da hoda više od deset metara. Posle aplikacije gasa Co2 već nakon dva, tri dana sa glavnom sestrom išao brzim hodom do hebe nekih 200 metara, tu se malo odmorio i vratio. Nisam mogao da verujem kao lekar opšte prakse da može prirodni gas tako da deluje", ispričao je direktor Bujanovačke banje dr Goran Nedeljković.

On objašnjava da je suština svega da dolazi do širenja krvnih sudova, što doprinosi da brzina protoka krvi bude veća i da se izbace svi metabolički, toksični produkti koji daju bol, kao što je mlečna kiselina i drugi produkti, koji se isplavljuju i time se smanjuje bol.

U Bujanovačkoj banji postoje i gasne kade za lečenje kožnih bolesti, bazeni sa toplom mineralnom vodom od 43 stepena i lekovitim blatom.

Sve što vam je potrebno je tri nedelje odmora i bićete kao novi.

