KO SU DEVOJKE KOJE IDU BICIKLOM DO ZAGREBA U HUMANITARNE SVRHE? (Foto, video)

“Smislile smo jednu lepu humanitarnu akciju da biciklom idemo do Zagreba i za to imamo sedam dana da stignemo do cilja. Sve to radimo kako bi za svaki kilometar koji pređemo dobili od naše firme 5 evra po pređenom kilometru.”

Nataša i Tijana Novosađanke su koje su odlučile da učine nešto lepo i pomognu svojim sugrađanima kojima je pomoć neophodna. Odabrale su humanitarnu turu biciklom od Novog Sada do Zagreba, 442 kilometara, kako bi za svaki kilometar dobile novac od svoje firme, a i od drugih sponzora.

“Na ideju smo došle spontano, tako što se Nataša i ja družimo i mimo posla i na poslu i nekako zatočene ovom situacijom i tim neputovanjem i nemogućnost da planiramo nešto u svom životu, jednostavno sam došla sa njom u nekom razgovoru na ideju, hajde šta bismo mogle da uradimo zajedno, da negde idemo, da negde otputujemo. Ona je to koristila kao svoj adut da me pokrene na fizičku aktivnost rekavši pa hajmo da idemo negde biciklom. I ja kao prvo mesto sam rekla hajmo do Zagreba, zato što nam se tamo nalazi sestrinska firma”- otkrila je Tijana Milojević.

Kako devojke navode kompanija u kojoj su zaposlene je rado podržala akciju i dala im dodatnu motivaciju.

“Naša firma nas je odmah podržala, rekavši ako vi to stvarno uradite, vas dve sednete na biciklo i odete iz ove firme, do druge firme, za sedam dana, mi ćemo dati 5 evra po kilometru i tu smo se odma pogledale i shvatile da mi to želimo da uradimo i da na kraju krajeva možemo”- rekla je Tijana.

Pored sredstava koje njihova firma nesebično ulaže, devojke pozivaju i sve druge zainteresovane da daju svoj skromni doprinos i time im pomognu da obraduju ugrožene grupe ljudi.

“Želimo sredstva da damo onima koji nekako znaju tu važnost slobodnog kretanja, bez ikakvih problema, to su sportisti sa invaliditetom. Tako da mi ovu našu akciju smo namenili takvim osobama, znači koje se kroz sport svakim danom bore za pravo kretanja, za slobodu tog kretanja i uživanju u tome”- istakla je Nataša Ivančević.

“Ja sam nekako celog života želela da uradim nešto lepo. Imala sam i ranije neke, neka zamišljanja da kroz sportsku aktivnost pomognem ljudima i onda ovo sve se stvorilo, odnosno situacija se tako namestila da evo sad smo dobili tu priliku da promocijom fizičke aktivnosti pomognemo nekome kome je pomoć potrebna. Što mislim da je to onako jedan najlepši i najzdraviji način” - dodala je Nataša za Samo Novi Sad.

