JOŠ 149 NOVOOBOLELIH: Kovid situacija u Rasinskom okrugu i dalje nestabilna

Kovid situacija u Rasinskom okrugu je i dalje kritična, jer je broj novozaraženih i novih bolesnika u Opštoj i Kovid bolnici i dalje na visokom nivou, kao i cifre prvih pregleda u kovid ambulantama.

Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, u Rasinskom okrugu je u poslednja 24 časa povećan broj novih kovid bolesnika, a brojka novoizlečenih osoba je povećana za 63.

Najviše novoinficiranih osoba je iz Kruševca - 94, zatim iz Trstenika 29, u Varvarinuu je 14, Brusu 10 i po jedan pozitivan slučaj potvrđen je u Aleksandrovcu i Ćićevcu.

Od 44.895 poslatih uzoraka pod medicinskim nadzorom je bio 41.821 građana u Okrugu,, pozitivnih slučajeva 19.116, a izlečeno je ukupno do sada 15.917 lica. Od početka epidemije do sada je preminulo 359 osoba i to 238 muškaraca i 121 žena. Na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice Kruševac trenutno je smešteno 114 pacijenata, pet manje nego prethodnog dana. U Kovid bolnici je brojka hospitalizovanih prešla 270, ukupni kapaciteti su 500 kreveta, a primaju se pacijenti iz centrqlne Srbije, pa čak i iz Beograda.

Korona virus opasno pohodi osnovne i srednje škole, gde je ukupno zaražen 541 učenik i 121 prosvetni radnik.

Imunizacija u Rasinskom okrugu je odlično organizovana i teče predviđenom dinamikom. Do sada je vakcinisano 45.703 lica, revakcinisano 33.345, u Kruševcu je prvu dozu vakcine primilo 28.632, a drugu 19.302. Od danas se revakcinacija obavlja i u svim seoskim centrima grada Kruševca, kao i u opštinskim domovima zdravlja, kao primanje prve vakcine po izboru građana i građanki.

Prema rečima dr Predraga Pavlovića, direktora Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca, odlasci na zimovanje i uopšte više druženja za vreme praznika polovinom februara, imali su za posledicu ponovno povećanje broj obolelih od virusa Kovid 19. U Srbiju je stigao i britanski soj virusa koji se lakše prenosi, što je dovelo do ishoda iz decembra, kada je bila najveća zaraza od početka pandemije. Kompletno vakcinisanih na području grada Kruševca je više od 20 odsto, što je solidan odziv, ali ne dovoljan za kolektivnu imunološku bezbednost.

