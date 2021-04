LEPI JE NAJPOZNATIJI PETAO U SRBIJI! Kao pile 2 puta je izbegao smrt, a od tada se ne odvaja od svog drugara Miladina (FOTO)

Neobičan tandem živi u gornjomilanovačkom selu Srezojevci.

Miladin Milovanović ima neobičnog kućnog ljubimca i svoje staračke dane provodi uz pevca Lepog koji se ni u jednom trenutku ne odvaja od svog domaćina.

Raspevani lepotan pravi je heroj jer je kao pile dva puta za dlaku izbegao smrt, a kasnije se uselio u gazdinu kuću.

- Imao sam kokoške i jedne noći uletela je lisica i sve podavila, kad sam došao ujutru da ih obiđem sve su ležale mrtve, a samo Lepi živ. Ponovo sam kupio nekoliko kokošaka i stavio ih u kokošinjac, opet je uleteo predator, podavio ih, a jedino ovaj moj pevac ostao neovređen. Bio je tada pile i ja odlučim da ga uvedem u kuću i tako je ostalo do danas - rekao je za Miladin.

Dan po dan, pevac se pripitomio i postao Miladinov cimer. Ima svoje mesto iza vrata, šetka po dvorištu i umilnom pesmom budi domaćina, ali i i čitavo selo. Poznato je da su mačke i psi poprilično privržene životinje, ali za živinu je to pravo čudo kažu u ovom suvoborskom selu.

- Jede hleb, pšenicu, ali i sve što jedem ja dajem i njemu. Rastao je sa mnom i ne odvaja se. Gde god ja krenem, tu je i on. Često razgovaram sa njim, kao sa čovekom. Kad idem do prodavnice i čak zaboravim na njega, okrenem se i on je tu. Isto je i kad idem u komšiluk na kafu, komšije ga puste, jer on neće da se odvoji od mene - priča vlasnik ovog neobičnog kučnog ljubimca.

Ovi veliki prijatelji prava su atrakcija u selu. Miladin i njegov ljubimac nastavljaju zajedno da broje dane dok ih vreme, ili ne daj Bože, neka lukava lisica ne rastavi. Mada, Lepi je poznat kao pevac kom niko ne može ništa. Njegov vlasnik se nada da će tako i ostati.

