GOTOVO JE SA ČEKANJEM PO ŠALTERIMA: Zahvaljujući Centralnom registru građana, svi podaci stanovništva biće na JEDNOM MESTU!

Čuvena rečenica "Fali ti jedan papir" ide u istoriju. Aktiviranjem centralnog registra brže i efikasnije će se obavljati administrativni poslovi, a svi lični podaci građana nalaziće se na jednom mestu.

Zakazivanje termina i čekanje u redu za neki papir polako odlazi u prošlost, a definitivno će i uštedeti vreme građanima.

Centralni registar obuhvatiće 13 službenih evidencija, koje su do sada bile raspoređene u 5 institucija, a svaka promena biće vidljiva u sistemu.

foto: Kurir televizija

- Državne institucije i lokalne samouprave same treba da razmenjuju te podatke, a ne građani da idu od šaltera do šaltera da prijavljuju neku promenu ili da nose neko uverenje. Sada kada imamo centralni registar stanovništva to će biti još lakše i još vidljivije da građani ne moraju da nose tu promenu od šaltera do šaltera već će to država da radi za građane - kaže Mihailo Jovanović, direktor e-Uprave.

Ono što raduje jeste podatak da nema više skupljanja pet dodatnih, da bi vam neka institucija izdala jedan objedinjeni papir.

foto: Kurir televizija

Na istom mestu je provera validnosti ličnih podataka, poreskih obaveza, evidencija socijalnog osiguranja,podaci iz dva ministarstva, katastra ali i lokalne administracije.

- Sada su svi ti podaci građana na jednom mestu i bilo koja promena da se desi u vezi sa podacima građana mi automatski znamo da se ta promena desila. To nam omogućava da mnogo bvrže i efikasnije razvijamo dalje sisteme e uprave - navodi Jovanović.

foto: Kurir televizija

Podaci se ćuvaju po svim tehničkim standardima na najvišem nivou, a da biste pristupili registru neophodno je da se bezbedno prijavite preko portala e-Uprave.

