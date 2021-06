Stipendije Dositeja za 140 najboljih studenata Univerziteta u Kragujevcu

Najboljim studentima Univerziteta u Kragujevcu dodeljene su stipendije Fonda za mlade talente. Ukupno 140 najboljih studenata u školskoj 2020/2021. godini danas su potpisali ugovore i uručene su im plakete. U prisustvu rektora Univerziteta prof. dr Nenada Filipovića, plakete Fonda za mlade talente, uručili su ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i gradonačelnik Nikola Dašić.

Zbog zaostavštine koju su nam ostavili svi velikani srpske akademske zajednice, dužni smo da obratimo mnogo veću pažnju i svu našu energiju usmerimo na praćenje rezulatata koje ostvaruju mladi ljudi, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Tim povodom, Ministarstvo, Fond za mlade talente, na prvom mestu Vlada RS je prepoznala značaj ulaganja u znanje i smatramo da ove stipendije predstavljaju snažnu investiciju za kvalitetniju budućnost. Ove godine Fond je dodelio oko 1500 stipendija u iznosu od 30 hiljada dinara, a naša želja je da taj trend nastavimo i povećamo iznos ali i broj stipendija. U ovim teškim okolnostima u kojima se nalazi ceo svet, Vlada RS je prepoznala da treba da nastavimo uprkos globalnoj krizi. Time šaljemo snažnu poruku roditeljima, akademskoj zajednici ali i svim studentima da smo tu da podržimo njihovo zalaganje, njihov trud, energiju i želju da budu kvalitetniji i bolji, da sami postavljaju standarde tamo gde oni smatraju, rekao je predsednik Fonda za mlade talente i ministar Udovičić.

Gradonačelnik Nikola Dašić na svečanom uručenju ugovora o stipediranju obratio se studentima i izrazio zadovoljstvo što je Kragujevac iznedrio stručnjake i inženjere poznate i priznate u zemlji i svetu ali i dalje nastavlja tim putem.

foto: Kragujevac

Siguran sam da su i među vama baš takvi, oni koji će nam svojim znanjem, mladalačkom energijom i entuzijazmom pomoći da put razvoja i napretka našeg grada i države ubrzamo i postanemo još lepše i perspektivnije mesto za život. To kažem, jer moja vizija kao gradonačelnika je da učinim koliko je god moguće ovaj grad lepšim za život, rekao je gradonačelnik Dašić. Lepšim za vas da biste, kad proputujete svet, jer treba da proputuje svet, imali razlog da se vratite u svoj grad. U svemu tome treba sačuvati sebe, naći vremena za sebe i svoje slobodno vreme, ali uvek negujete fokus prema učenju, prema širenju znanja i negujte svoju viziju. Ne dozvolite nikad da vas sistem proguta, da budete deo sistema i uvek želite više . Pred vama je otvoren put i to znanje koje steknete, koliko god bilo vaše ono je i naše, jer će ovaj grad napraviti još mnogo lepšim mestom za život za neke buduće generacije. To je ta nagrada, vera i ljubav koju mi imamo prema vama. Jedino znanje kada se deli postaje veće, poručio je studentima.

Univerzitet u Kragujevcu ima 12 fakulteta u svom sastavu i jedan institut nedavno formiran, broji 20 hiljada studenata i četvrti je po veličini univerzitet u Srbiji. Velika je čast da 140 studenata dobije ovu stipendiju, rekao je prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu. Reč je o zasluženoj, prestižnoj nagradi koju studenti dobijaju za svoj rad i svoj trud. Stipendija nije samo nagrada za dostignuće koje su studenti postigli i materijalna podrška, već i buduća vizija, a svakako i preduslov za dalji razvoj istraživanja mladih ljudi, dodao je on. Iz godine u godinu broj studenata se uvećava, ali pored stipendija koje Ministarstvo daje, Univerzitet im pruža i niz drugih mogućnosti. Uz podršku Republike Srbije i Grada Kragujevca više od 180 mladih naučnika koji su ostali na fakultetima i institutu imaju, rešeno je stambeno pitanje. To je zalog za budućnost da naši mladi ljudi ostanu ovde i nakon usavršavanja u inostranstvu imaju gde da se vrate. U radu ćemo nastaviti u usvajanju novih tehnologija, zapošljavanju mladih ljudi i pre svega na obrazovanju, edukaciji i istraživanju, istakao je rektor Filipović.

U ime dobitnika stipendije Dositeja, Fonda za mlade talente, govorila je Katarina Postolović, studentkinja završne godine master akademskih studija na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

U toku Akademske nedelje koja se završava dodelom stipendija najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, Fond za mlade talente podeliće ukupno 1490 stipendija. Pored studenata Univerziteta u Kragujevcu, ugovore o stipendijama potpisali su i najbolji studenti univerziteta u Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici.