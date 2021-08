700 OMLADINACA IZ 8 ZEMALJA PRODEFILOVANO KROZ UŽICE: Svi obučeni u narodnu nošnju, praznik folklora u gradu na Đetinji

Pravi praznik folklora, tradicije i narodnih nošnji može se doživeti u Užicu jer do 19. avgusta traje 13. po redu Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Oko 700 učesnika uzrasta od 10 do 16 godina iz Srbije, Republike Srpske, Bugarske, Mađarske, Severne Makedonije, Ukrajine, Egipta, Moldavije i Gruzijeprodefilovalo je Glavnom ulicom do Gradskog trga.

- Grad Užice svim srcem podržava programe koji zbližavaju ljude i pružaju im šansu da se upoznaju sa istorijom i kulturnom baštinom drugih naroda. Mladima je potrebno mnogo više ovakvih susreta, jer je to najbolji način da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i da kroz pesmu i igru brišu granice i predrasude, steknu prijateljstva koja će trajati godinama. Raduje nas da Licidersko srce iz godine privlači sve veći broj učesnika iz različitih zemalja, kao i publike širom regiona. Želim da u ovim festivalskim danima upoznate Užice i naš kraj, obiđete naše turističke lokalitete, uverite se u gostoprimstvo Užičana, ljudi otvorenog duha i srca - rekla je gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević.

Do 19. avgusta, osim folklornog dela programa planirane su izložbe, seminari, folklorne igraonice, ekološke i druge radionice i turistički obilasci u Užicu na Zlatiboru i u Višegradu.

Festival se održava pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u organizaciji Udruženja građana Era iz Užica, a suorganizatori su grad Užice, Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i Turistička organizacija Zlatibor. Ima podršku Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova – Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Za organizatore festivala, predstavnike suorganizatora Predstavništva Republike Srpske u Srbiji i ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra Aleksandroviča, neposredno pred otvaranje festivala priređen je prijem u Gradskoj kući. Prijemu je prisustvovala i zvanične delegacija Nacionalnog vazduhoplovnog univerziteta Ukrajine.

