DOBRA VEST IZ VALJEVA: Radnicima Krušika overene zdravstvene knjižice

VALJEVO- Radnicima „Krušika“, koji su šest meseci bili bez zdravstvenog osiguranje su overene zdravstvene knjižice, izjavio je za „Kurir“ predsednik fabričkog Samostalnog sindikata Branko Petrović.

Knjižice su overene nakon što se u rešavanje ovog problema uključio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nakon što su sindikati zatražili pomoć države kako bi radnici imali zdravstveno osiguranje, obećao da će u kratkom roku biti pronađeno rešenje.

Petrović kaže da su zdravstvene knjižice overene za sve radnika „Krušika“ do aprila sledeće godine. Međutim, na našu opasku da se to odnosi samo na stalno zaposlene, a ne i na „ugovorce“, kojima su knjižice overene do kraja oktobra, on je odgovorio da nema tu informaciju i da se nada da oni neće ostati bez zdravstvenog osiguranja, nakon potpisivanja novog ugovora.

-Ja verujem da će im knjižice biti overene nakon potpisivanja novog ugovora. Nisam o tome pričao ni sa kim, ali pretpostavljam da će tako biti-rekao je Petrović.

U „Krušiku“ od 2.500 radnika, 1.300 njih radi po ugovoru na određeno vreme. Petrović kaže da u fabričkom Samostalnom sindikatu imaju članove iz redova onih koji nemaju stalan posao u „Krušiku“, ali nije objasnio zbog čega taj sindikat nema informaciju o tome da li će im zdravstvene knjižice biti overene nakon potpisivanja novog ugovora.

Prema informacijama koje su ranije saopštili sindikati dug „Krušika“ prema Fondu za zdravstveno osiguranje iznosio je oko 170 miliona dinara.

