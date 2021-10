KORONA U VALJEVU: Teška situacija, u bolnici zauzeti svi respiratori

Na kovid odeljenju valjevske bolnice u poslednje vreme svakodnevno imamo između 190 i 200 pacijenata, a ono što je najcrnje je da su 34 respiratora različitog moda non stop zauzeti, izjavila direktorka valjevske bolnice Branka Antić.

Direktorka bolnice je za Televiziju Valjevo plus izjavila da je situacija veoma teška, jer se radi o virusu koji za kratko vreme može da dovede do smrtnog ishoda.

- Neverovatno koliko je opasna ova bolest, jer samo u nekoliko minuta može da odnese život. Dešavalo mi se da vidim pacijenta u dobrom stanju, a posle pola sata je završio na respiratoru. Takav razvoj zapaljenja pluća smo ranije viđali samo kod veoma starih ljudi i kod beba- rekla je Branka Antić.

Valjevska bolnica je podeljena na kovid i nekovid bolnicu. Cela "ruska bolnica", osim manjeg dela nefrologije, je namenjena kovid pacijentima.

Šta je sa nekovid pacijentima?

Direktorka valjevske bolnice kaže da se specijalistički pregledi za nekovid pacijente obavljaju u meri koliko je to moguće.

- Angio sala nesmetano radi i to je veoma važno. Hirurgija obrađuje malignitete i tu nema čekanja. Na listi čekanja su samo pacijenti koji čekaju na operaciju kuka i kolena, jer ih to životno ne ugrožava. Ne smemo da ih izlažemo riziku da se neko zarazi korona virusom, a to uvek može da se dogodi, jer je ovaj virus nešto što može životno da ih ugrozi-rekla je direktorka valjevske bolnice.

I dok se u crvenoj zoni vodi borba za život, dok se pacijenti bore za dah, a lekari i drugo medicinsko osoblje po više sati radi u skafanderima, kao dva paralelna sveta, s druge strane se održavaju svadbe i punoletstva sa nekoliko stotina gostiju, kafići su puni, epidemiološke mere se, uglavnom, ne poštuju.

(Kurir.rs/S.S.)