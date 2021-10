VUČEVIĆ:Pred nama su ljudi koji Novi Sad čine izuzetnim i zahvaljujući čijem radu se mnogo izdižemo iznad prosečnosti

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zamenica predsednice Skupštine Grada Novog Sada Kristina Karaić uručili su Oktobarsku nagradu i Novembarsku povelju Grada Novog Sada za 2021. godinu građanima i institucijama kojima su dodeljena ta priznanja. Dobitnici ovogodišnje Oktobarske nagrade Grada Novog Sada su Tehnička škola „Pavle Savić“, stonoteniserka i paraolimpijka Borislava Perić-Ranković i posthumno fotoreporter Jaroslav Pap, dok je Novembarska povelja za 2021. godinu pripala Javno-komunalnom preduzeću „Novosadska toplana“, Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“, Crvenom krstu Novog Sada, predsedniku, osnivaču i aktivisti Novosadske biciklističke inicijative Marku Trifkoviću i Ustanovi za izradu tapiserija „Atelje 61“.

- Svaki put kada se setim slobodarske prošlosti našeg grada, ponosan sam na to nasleđe, na hrabrost koja je u biću ovog grada i koja poput nevidljivih sila iz nas izvlači hrabrost koju nismo ni svesni da imamo. Nema mnogo gradova na svetu koji su rasli i razvijali se na tako čvrstim temeljima slobodarske tradicije svojih predaka. Dana 23. oktobra pre 77 godina, posle fašističke okupacije u kojoj je ostao bez 20 000 stanovnika i bio potpuno razoren, Novi Sad se probudio slobodan, a naši junaci su usnili večnim snom. I sve to je čvrsto ugrađeno u temelje našeg Novog Sada – grada heroja i Evropske prestonice kulture, grada u kojem u harmoniji žive naše različitosti, zbog čega je on sinonim za najviše ljudske i civilizacijske vrednosti. Napredak takvog grada niko i ništa ne može da zaustavi – rekao je gradonačelnik i dodao - Danas su pred nama ljudi koji Novi Sad čine izuzetnim, a to su pojedinci i institucije zahvaljujući čijem radu se mnogo izdižemo iznad prosečnosti, koji sve nas podstiču da budemo još bolji, da radimo još više, i da nikada ne zaboravimo vrednosti koje su ugrađene u slobodarske temelje našeg grada. Ne sećam se da smo ikada imali toliko laureata, ali ne sećam se ni toliko rezultata i velikih jubileja. Svi oni su ponos Novog Sada – naglasio je gradonačelnik Vučević čestitavši laureatima, kao i svim Novosađanima Dan oslobođenja grada.

U ime nagrađenih obratila se Borislava Perić-Ranković koja se zahvalila na prestižnom priznanju i istakla da je veoma ponosna.

- Hvala na povrenju, u ime svih dobitnika. Malo je reči kojima možemo opisati čast koju ste nam ukazali, ali i teret koji ste nam dali, da u budućnosti opravdamo to što ste u nas verovali - rekla je Borislava Perić- Ranković.

Oktobarska nagrada dodeljuje se povodom obeležavanja 23. oktobra, Dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, dok se Novembarska povelja dodeljuje povodom obeležavanja 9. novembra 1918. godine, dana kada je srpska vojska oslobodila Novi Sad i 25. novembra 1918. godine, dana kada je Velika Narodna Skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje, donela Odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji.

