SAKUPLJENO VIŠE OD 5.000 POTPISA: Udruženje Ne damo Jadar gradskoj upravi predalo peticiju građana

LOZNICA – Udruženje ‘’Ne damo Jadar’’ predalo je danas gradskoj upravi peticiju građana koji podržavaju zakazivanje vanredne sednice gradske skupštine i predlog da se stavi van snage Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade jadarita koji je sastavni deo Prostornog plana grada Loznice (PPGL). Prema rečima Zlatka Kokanovića, potpredsednika Udruženja ’’Ne damo Jadar’’ prikupljeno je skoro 5.400 potpisa od utorka do nedelje.

foto: Kurir/T.Ilić

Bilo je potrebno sakupiti pet odsto što je prema biračkom spisku sa prethodnih izbora 3.600, ali je taj broj nadmašen. On očekuje da će sednica biti zakazana u zakonskom roku od 60 dana, njihov zahtev stavljen na dnevni red i kaže da je ovo prilika odbornicima da ‘’isprave grešku koju su napravili’’.

- Politika nas ne interesuje, mi smo grupa građana koja se time ne bavi i prikupljanje potpisa urađeno je čista srca. Samo hoćemo i dalje da živimo na svojim ognjištima i nas rudnik jadarita ne interesuje. Ovo je volja naroda, što kaže naš predsednik. Zanimaju nas zdrava životna sredina, zdrava voda, zdrav vazduh i hrana, a ko to u budućnosti bude imao biće bogat čovek. Imamo potpisanih više od pet hiljada ljudi, svest ljudi se budi i naša borba je neupitna. Sa nekoliko ekoloških organizacija smo stupili u savez i postigli interni dogovor da pomažemo jedni drugima – rekao je Kokanović i podsetio da su u dolini Jadra gde se planira rudnik jadarita ugrožena 22 sela, 17 u lozničkoj i pet u krupanjskoj opštini, sa oko 19.000 stanovnika.

foto: Kurir/T.Ilić

Odbornik opozicione GG ‘’Smelo’’ Dragan Pajić kaže da je ovo prvi put u istoriji Loznice da su građani ovako organizovani svojoj Skupštini predložili donošenje određene odluke, konkretno o izmeni Prostornog plana grada Loznice.

- Građani na ovaj način pokazuje da odluka koju su doneli odbornici nije u interesu naroda i daju još jednu šansu svojim predstavnicima u Skupštini grada. Ovo je prilika da odbornioci preispitaju svoj stav i promene odluku koja je od životne važnosti za građane ovog područja, a ukoliko se to ne desi ljudi će nastaviti borbu, ali će to praktično značiti da su odbornici otkazali poslušnost onima koji su im dali ovlašćenje. Videćemo šta će biti – kazao je on.

foto: Kurir/T.Ilić

PPGL su loznički odbornici usvojili 29. jula uspkos protestu građana i ekoloških organizacija koji je ispred gradske uprave trajao za vreme sednice. Protivnici otvaranja rudnika jadarita u dolini Jadra tvrdili su da usvajanje tog dokumenta u koji je uključen Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade jadarita otvara vrata realizaciji projekta ’’Jadar’’. Nasuprot tome iz lokalne samouprave su objašnjavali da izrada PPGL ’’nije verifikacija projekta ’’Jadar’’.

(Kurir.rs/T.Ilić)