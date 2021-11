Gradonačelnik Bakić: Finansijska disciplina daje rezultate

Na 15. sednici Skupštine grada Subotice, održanoj danas u Velikoj većnici Gradske kuće, donet je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o ostvarenju budžeta Grada Subotice za period od 1. januara do 30. septembra 2021. godine. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se medijima nakon usvajanja ovog izveštaja, izjavio da je u prvih devet meseci ove godine budžet Grada Subotice raspolagao sa sredstvima u visini od pet milijardi 532 miliona dinara, što iznosi 73,71 odsto planiranog godišnjeg obima, i da je upoređujući sa istim prihodima i primanjima u odnosu na isti period prethodne godine raspolagano sa 13,93 odsto više sredstava.

foto: Strahinja Babović

Uz podsećanje da je Odluka o budžetu grada Subotice za 2021. godinu u visini od 6,3 milijarde dinara doneta 23. decembra 2020. godine od strane Skupštine grada Subotice, a 9. septembra ove godine Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2021. godinu u visini od 7,26 milijardi dinara, gradonačelnik Bakić je naglasio da su brojni faktori uticali na uspešno izvršenje budžeta u prvih devet meseci ove godine.

„Prvi faktor je da je budžet za 2021. godinu odgovorno i realno planiran, jer je planiranjem za ovaj period od devet meseci izvršenje trebalo da bude 70 odsto. Drugi faktor je paket mera za pomoć privredi, koji je donela Vlada Republike Srbije, kojima su stabilizovane privredne aktivnosti. Kao dokaz tome jeste prihod od poreza na zarade koji je za devet meseci tekuće godine ostvaren u iznosu od milijardu i 912 miliona dinara, što je 72,15 odsto od godišnjeg plana. U odnosu na isti period prethodne godine ostvareno je 34 odsto više prihoda, tačnije 485 miliona dinara. Tu je i finansijska disciplina koju forsiram od prvog dana svog mandata i kompletno praćenje, po stavkama, realizacije i ostvarenja budžeta“, istakao je gradonačelnik Bakić. On je naveo da su izvorni i ustupljeni prihodi budžeta ostvareni u visini od nešto više od četiri milijarde dinara, da je to 72,23 odsto više od planiranog godišnjeg obima, a da je u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno 882,2 miliona dinara više sredstava.

Značajan rast prihoda, dodao je, evidentiran je i od poreza na prihode od samostalnih delatnosti, poreza od imovine i komunalnih taksi, kao i da je od prihoda od upravljanja imovinom u odnosu na isti period prethodne godine ostvareno 2,5 puta više sredstava.

foto: Strahinja Babović

„Kada je reč o rashodima, u roku izmirujemo sve obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava, kao i preuzete ugovorene obaveze. Napomenuo bih i po meni jako važnu stvar, a to je otplata vojne imovine. Kada sam imenovan za gradonačelnika, 21. avgusta 2020. godine, preuzeo sam kreditne obaveze za vojnu imovinu u visini od 214 miliona dinara. Sa puštanjem sedme rate, a to će biti danas ili sutra, ostaće 71 milion duga, a ako se sve bude odvijalo po planu postoji velika verovatnoća da ćemo do Nove godine izmiriti kompletan dug i da u narednu, 2022. godinu, uđemo rasterećeni, sa 1/1 vlasništvom nad nekadašnjim vojnom imovinom“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić.