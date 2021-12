ZA LEČENJE PO EVROPSKIM STANDARDIMA: Završen hirurško-ginekološki blok Opšte bolnice Loznica (FOTO)

U srcu bolničkog kruga Opšte bolnice Loznica nedavno je završen hirurško-ginekološki blok, a kada stigne sva potrebna oprema ova zdravstvena ustanove biće među najboljima u Srbiji. Time je stavljena tačka na gradnju zdanja započetog pre gotovo tri i po decenije, među Lozničanima poznatog kao "Skadar na Bojani".

Prema rečima direktora lozničke Opšte bolnice dr Milana Todorovića hirurško-ginekološki (HGB) blok je konačno završen, a sve je urađeno izuzetno kvalitetno na prostoru od 6.400 kvadratnih metara.

foto: Kurir/T.I.

- Očekujemo tender za opremu i da ona prilično brzo bude montirana i zgrada postane uslovna za rad. Najmodernija oprema koja ide u HGB, ali će biti za druga odeljenja, vredna je oko devet i po miliona evra. U tom objektu imaćemo sve operacione sale, koje i sada postoje, samo što će ove biti ekstremno savremenije, bolje opremljene, veće površine i biće lakše u njima raditi, a pacijenti će imati odgovarajući komfor, dvokrevetne sobe sa toaletom, sve po evropskim najsavremenijim standardima. Mi sada imamo na hirurgiji, ortopediji, ginekologiji i urologiji četvorokrevetne, šestokrevetne, pa i osmokrevetne sobe tako da će to biti velika promena na bolje. Objekat će biti u funkciji kada se instalira kompletna oprema i obezbede ljudi koji će je održavati. Očekujem da do proleća to bude završeno i onda ćemo imati uslove kao neka evropska bolnica. Vrednost objekta je 1,254 milijarde dinara, rekonstruisana je i trafostanica da podrži taj objekat, vredna 24 miliona, kao i stanica za adaptaciju medicinskih gasova vredna oko 19 miliona dinara – objašnjava dr Todorović šta je urađeno.

foto: Kurir/T.I.

Predviđeno je da se u suterenu HGB nalaze centralna sterilizacija, bolnička apoteka, bolnička banka krvi odnosno transfuzija, deo patologije i mašinska sala sa tri klima komore, priča on. U prizemlju je operacioni blok gde se nalaze dve hirurške sale i treća u kojoj će biti rađene ginekološko-urološke operacije, jedna velika sala intenzivne nege sa 11 postelja, specijalističke ambulante. Na prvom spratu je operacioni blok gde se nalazi ortopedija i ORL, angio sala, centar za lečenje katarakte sa očnom salom, intezivna nega sa šest postelja i specijalističke ambulante. Drugi je namenjen za očno i ušno odeljenje kao i mašinsku salu sa četiri klime komore, dok će u potkrovlju biti još jedna mašinska sala sa dve klima komore.

foto: Kurir/T.I.

- Za zgradu koja je urađena po svim savremenim principima, sa mnogobrojnim filterima, sobama za kontrole, klimatizacijom nama će biti potrebno dosta ljudi koji nisu zdravstvene struke, tehničko osoblje da bi to sve funkcionisalo kako treba. Problem je kao i u celoj Srbiji, zdravstveni kadar. Nadam se da će mnogo bolji uslovi rada motivisati lekare da dođu ovde jer ćemo što se tiče opreme, prostora i svega ostalog biti sigurno među četiri, pet najboljih ustanova ovoga tipa u Srbiji – kaže dr Todorović ističući da bez ogromne podrške i velikog napora države, resornog ministarstva i Grada Loznice, da se podrži lozničko zdravstvo, ne bi bilo ništa.

foto: Kurir/T.I.

Završetak HGB nije kraj. U narednoj fazi planirana je rekonstrukcija stare hirurgije, urologije, ortopedije i ginekologije kao i drugih objekata, zgrade doma zdravlja, onkologije, infektivnog i patologije. U prethodnoj su rekonsturisani Grudno odeljenje, Psihijatrija kao i Interno kome je dograđen i sprat. Kada sve bude završeno loznička Opšta bolnica imaće praktično samo stare temelje, a Lozničani mnogo bolje uslove za lečenje u svom gradu.

foto: Kurir/T.I.

LOZNIČKI "SKADAR" Zgrada HGB građena je od 1987. do 1990. da bi početkom 1991. radovi bili prekinuti. Do tada su bili okončani svi osnovni građevinski poslovi i objekat pokriven. Nedirnut je bio do 1998. kada je konzerviran kako bi bio zaštićen od propadanja, a kasnije je oko 200 kvadrata korišćeno kao magacinski prostor. Nedovršen je stajao sve do pre nešto više od godinu dana kada je počela rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja drugog sprata HGB koja je uspešno okončana.

Kurir.rs/T.I.