FILIPINKA ZBOG LJUBAVI DOŠLA U ČAČAK I PRAVI SVADBARSKI KUPUS: Končita priča srpski, slavi Svetog Nikolu, ovako je Predrag osvojio

Galicija Končita nije znala puno o Srbiji i srpskim specijalitetima pre nego što je ljubav sve promenila. Zbog Predraga Stefanovića progovorila je srpski, naučila da spremna naše specijalitete, pronašla prijatelje i skrasila se u Čačku.

Ovaj neobičan par upoznao se i venčao na Kipru, živeli su na Kritu, dobili ćerku Angelinu i odlučili da život nastave u Predragovom rodnom gradu.

- Ja sam se zaljubio, a da li je ona? Nemam pojma ne verujem. Ja jesam sigurno, još. Dugo je trajalo, tri, četiri meseca sam je zvao, nije htela da odgovori. Kad sam je prvi put video i upoznao, rekao sam to je to", tako je bilo - ispričao je Stefanović za TV "Prva".

Priča ima i drugu stranu.

- Dosadan je bio, nisam mogla više da trpim i dala sam mu broj. On mene non-stop zove, a ja ne poznajem broj. Poslao je poruku, pročitam. Posle on mene zove, kaže: "Ja sam Predrag Stefanovic iz Srbije, hoću da se družimo", skoro tri meseca me je jurio. Posle toga otišli smo na večeru - priseća se Končita.

Ipak, njen život nije bilo lak. Sa Filipina je otišla ne znajući da više nikada neće videti roditelje, a dvoje dece koje žive tamo srela je posle 12 dugih godina.

- Moja majka je umrla tamo i nisam je videla, nisam bila tamo kada su umrli ona i moj pokojni otac. To je baš teško. Imam dvoje dece tamo, ćerka je diplomirala, nisam bila tu. Posle 12 godina sam otišla na Filipine i zagrlila svoju decu i unuke. To je neverovatno - priseća se Filipinka.

Najveća sreća Stefanovića je ćerka Angelina, devojčica koja je talentovana za umetnost, pa uči da svira gusle i uživa u crtanju. U domu ove porodice poštuju se svi običaji i praznici, slavi se Sveti Nikola, Božić, dve Nove godine i rođendani, ali se i koristi svaka prilika za uživanje i druženje sa prijateljima u piću i ukusnoj hrani.

Predrag kaže da je Končita neprikosnovena domaćica kojoj najbolje ide spremanje riblje čorbe i kotlića, što ju je i dovelo do hotelske kuhinje u kojoj radi.

- Ja spremam domaći hrana, svadbarski kupus. Ja sam čula da to je najbolji kupus u Čačak - poručuje kuvarica Galicija Končita Stefanović.

Slobodno vreme, posle radnih obaveza, Filipinka provodi sa Predragom u šetnji, srećna što su zajedno i što je pronašla svoj dom.

