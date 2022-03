PRAVILO JE DA NEMA PRAVILA Bračni par iz Vranja o iskustvu sa koronom: Sve je počelo kada se muž požalio na glavobolju

O tome da je korona virus u mnogim slučajevima, neobjašnjiv i potpuna enigma kod zaražavanja, svedoči i priča bračnog para iz Vranja.

Suprug je bio pozitivan na kovid 19, supruga ostala negativna do kraja njegovog oporavka.

"Nismo vakcinisani protiv korone iz zdravstvenih razloga. Strogo smo poštovali sve mere zaštite. Nošenje maske za nas je bio imperativ broj jedan. Bez alkohola za dezinfekciju ruku nismo nigde kretali iz kuće. U vreme pandemije putovali smo često iz Vranja za Beograd zbog čuvanja unuke, što je svakako bio rizik posebno u periodu kada je broj zaraženih bio veliki u našem gradu i u celoj Srbiji. Morali smo da funkcionišemo na poslu i u obavljanju svakodnevnih obaveza", započinje za Kurir priču o svom iskustvu sa koronom S.T.

Ona kaže da je suprug koji je profesor bio svakodnevno u riziku, jer se i situacija sa brojem inficiranih među školskom decom menjala iz dana u dan. Koronu je dobio početkom februara 2022.

"Bila je nedelja kada se požalio na glavobolju. Retko ga glava zaboli pa je odmah bio sumnjiv. U vreme pandemije drugačije nije moglo ni da bude. Suprug je izmerio temperaturu, bila je povišena, ali ne i visoka. Spremili smo se i krenuli u kovid ambulantu. Kod mene nije bilo nikakvih simptoma. U kovid ambulanti nije bilo gužve, nedelja popodne. Supruga je pregledao lekar i uputio ga u laboratoriju da uradi analizu krvi i antigenski test. Kako nisam imala nikakve simptome, nisam se testirala tog dana. Bili smo u kontaktu sa zaraženim osobama u više navrata od početka pandemije", priča S.T.

Supružnici kažu da nisu bili u strahu.

"Najvažnije nam je u tom trenutku bilo da su lakši simptomi kod supruga i da virus nije zahvatio pluća. Javili smo se na vreme. Dobio je terapiju i ono što je u tom trenutku zaista najvažnije svima koji se nađu u kovid ambulanti ljubaznost, profesinolnost u radu i kompletna zdravstvena usluga lekara i medicinskog osoblja koju pružaju pacijentima. Oni su besprekorno uigrani timski rade i zaslužuju i zahvalnost i poštovanje.

Izolovali smo se koliko je to bilo moguće kod kuće. Za pet dana suprug je imao kontrolu, a meni su takođe urađeni test na koronu i krvna slika. Nalaz je bio negativan. Suprug se oporavio uz terapiju i nakon dve nedelje vratio u nastavu. Deluje neverovatno, ali je istinito i moguće. On je preležao koronu sa blažom kliničkom slikom na svu sreću , i nije mi preneo infekciju. Kako ne znam...Eto i to se dešava u vreme korone, ja se nisam zarazila i dalje sam bila negativna", zaključuje naša sagovornica iz ličnog iskustva.

(Kurir.rs/T.S.)