SLAMARSKA UMETNOST - Radovi Slavice Zvekanov iz Subotice, OSTAVLJAJU BEZ DAHA!

Ukoliko ste se ikada zapitali kako izgleda narodna umetnost koja odiše tradicijom, dovoljno je da odete na sever Bačke, tačnije u Suboticu ili u neko od okolnih sela, koja kriju tajne od slame. Naime, slamarska umetnost ili umetnost od slame je izuzetno popularna u Subotici i okolini i predstavlja nešto čime se građani ovoga grada ponose, što se može i videti na brojnim manifestacijama poput Dužijance koja se održava u avgustu svake godine, a posvećena je upravo proslavljanju ljudskoga rada i običaja vezanih za žetvu. Izvorni prikazi risarskog rada i umetnost u tehnici slame, samo je delić onoga što se može videti na ovoj manifestaciji. Zlatne ruke slamarki nema šta ne mogu da naprave od slame, što nam je i pokazala Slavica Zvekanov iz Subotice koja je kako kaže, svoj prvi susret sa ovakvim vidom umetnosti imala još u detinjstvu.

“Radovi od slame, ustvari svaki moj dodir sa slamom je bio još kad sam bila dete. Kada sam krenula da radim sa slamom ja zaista nisam mislila da ću to raditi ne znam koliko dugo, ali jednostavno kada sam videla sve te radove od slame poput slika, figurica, ušaranih jaja sa slamom, zainteresovalo me je i tako je sve krenulo. Pa krenete sa nekim cvetnim motivima na čestitkama to je osnovno, pa mali salaši sa kućicom na malim čestitkama. To su ti neki sitni počeci. Naravno to je najslađi, najkreativniji i najzabavniji deo ali pre toga, treba ta ista slama i da se pripremi kako bi bila dovoljno savitljiva da se može seći i plesti. Kako je pravilno očistiti, kako pripremiti, kako je obraditi da se lakše rukuje sa njom da bi na kraju mogli formirati neku svoju sliku. Naravno, proces razvijanja i istraživanja nikada ne prestaje i nastavljate da istražujete, da kombinujete i da dajete neki pečat svome radu po kojem ćete biti prepoznatljivi. Izuzetno lepo radim slamopis. Možete tekstove uraditi sa slamom, a volim i da radim siluete dama. Moje koleginice sa posla su moja inspiracija za ove siluete i svaka od njih je drugačija i posebna na svoj način. Onako kako ja njih doživljavam i vidim, trudim se da to prenesem i na sliku”, objašnjava Slavica Zvekanov.

foto: Subotica živi

Slavicina radionica je prepuna različitih radova od slame, pa nas je tako i dočekala sa malom izložbom njenih najdražih radova. Tu su bila i uskršnja jaja, koja je ukrasila cvetovima i pletenicama od slame. U moru prelepih radova, nas je ipak najviše oduševila jedna slika, gde je Slavica od slame oslikala celu svoju porodicu!

foto: Subotica živi

“Ja volim da istražujem, ne vezujem se strogo za jedan pravac u slamarstvu i na svakom koraku tražim inspiraciju i nikada ne znam šta ću sutra raditi. Opusti te, ne razmišljaš ni o čemu i samo si skoncentrisan na slamu, na svoje ruke i rad. Stvar je samo neke inspiracije, mašte, volje, a slama vam sve dozvoli”, izjavila je Slavica Zvekanov iz Subotice, za Subotica živi.

foto: Subotica živi

Subotica živi