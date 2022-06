Subotičko Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ obeležilo šest decenija postojanja i rada

Povodom 60 godina postojanja i rada subotičkog Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, danas je u Velikoj većnici Gradske kuće održana prigodna svečanost. Tom prilikom emitovan je i kratak film posvećen ovom jubileju koji govori o razvoju tog preduzeća u proteklih šest decenija. Svečanosti su prisustvovali i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i predsednik Skupštine grada, dr Balint Pastor, kojima je generalni direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđ Šugar, u ime ovog javno-komunalnog preduzeća na čijem je čelu, uručio zahvalnice u znak zahvalnosti za dosadašnju saradnju.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Uz izražavanje zahvalnosti veteranima JKP „Vodovod i kanalizacija“ koji su, kako je rekao, postavljali sistem na kojem danas počiva subotičko vodosnabdevanje, gradonačelnik Bakić je, obraćajući se prisutnima u Velikoj većnici, kazao da su kasnije generacije stručnjaka u tom preduzeću gradile na dobrim osnovama, da se danas primenjuju najsavremenije tehnologije i da se razvoj nastavlja u skladu sa njima.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

„Grad Subotica i JKP ‘Vodovod i kanalizacija’ uradili su mnogo dobrih stvari na zajedničkim poslovima. I pored velike pandemijske krize, pojave energetske krize i, nažalost, rata na evropskom tlu, izmiruju se sve obaveze prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj sa kojom je 2011. godine sklopljen ugovor o kreditu u visini od 11 miliona evra, a koji će lokalna samouprava, ako nastavi ovakvom dinamikom, u potpunosti izmiriti do 2024. godine“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

On se zahvalio i svim zaposlenima u JKP „Vodovod i kanalizacija“ koji su bili deo projekta rešavanja problema poplava u subotičkoj Mesnoj zajednici „Gat“.

„U projekat rešavanje višedecenijskog problema građana tog naselja, vezan za plavljenje njihovih domaćinstava nakon obilnijih padavina, Grad Subotica i JKP 'Vodovod i kanalizacija' uložili su 400.000 evra. Hvala vam što ste mi pomogli da ispunimo i našu datu reč da ćemo rešiti taj problem“, istakao je Bakić.

Naglasio je da se, kada se govori o kanalizacionoj mreži, dolazi do realizacije velikog projekta „Čista Srbija“, iza kojeg stoje predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

„U okviru tog projekta u Suboticu će biti uloženo 20 miliona evra i to je jedna od najvećih pojedinačnih investicija u komunalnu infrastrukturu ovog grada ikada. Zajedno sa saradnicima dao sam sve od sebe kako bi naš grad bio uvršten u prvi krug realizacije, za koju očekujemo da počne do kraja godine. Ovaj projekat, u okviru koga će ukupno biti izgrađeno 110 kilometara kanalizacione mreže, mnogo će pomoći Subotici i Paliću, a meštanima naselja Čantavir i Bajmok će izmeniti kvalitet života, s obzirom na to da će, po okončanju tog projekta, sa skromne pokrivenosti kanalizacijom oba naselja doći do više od 50 odsto izgrađenosti mreže. U okviru ovog projekta u Čantaviru i Bajmoku biće izgrađeni i prečistači otpadnih voda, a u subotičkom naselju ’Prozivka’ biće rešen problem stanovnika te mesne zajednice koji se odnosi na otvoreni kanal koji decenijama smanjuje kvalitet života građana tog i okolnih gradskih naselja“, istakao je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

On je podvukao da se ne može pričati o potencijalima ovog grada, razvoju njegove privrede, njegovoj dopadljivosti prema investitorima, kao i strateškom položaju i značaju sve dok se budu kopale septičke jame po subotičkim mesnim zajednicama, a posle malo većih atmosferskih padavina budu plavljena domaćinstva građana Subotice koji žive u blizini centra Subotice.

„Moramo da se bavimo suštinom problema, ne smemo formom. Veliki izazovi su pred nama, dolaze teška vremena, očekuju nas teški zadaci i Grad Subotica će zajedno sa rukovodstvom i zaposlenima u JKP ’Vodovod i kanalizacija’ da prolazi kroz sve te izazove. Moramo mnogo više da radimo, da budemo još posvećeniji, jer nosioci rešavanja tih problema će biti upravo JKP ’Vodovod i kanalizacija’. Čestitam vam jubilej i želim vam puno uspeha u daljem radu“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Uz podsećanje na kratak istorijat ovog preduzeća, dr Balint Pastor je, u ime osnivača Skupštine grada Subotice, Javno komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ čestitao jubilej.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

„Gradonačelnik je spomenuo projekat ’Čista Srbija’. Zahvaljujući tom projektu i podršci Republike Srbije, Palić će biti prvo naselje u okviru grada Subotice koje će stopostotno biti pokriveno kanalizacionom mrežom, a to nije bitno samo zbog Palića, već i zbog turizma i investitora. Srećan sam i što su se stvari tako poklopile, jer danas, pored jubileja JKP ’Vodovod i kanalizacija’ obeležavamo i Svetski dan secesije. Želim vam puno uspeha, da uz pomoć grada taj kredit vratite što pre da bi se ta ogromna sredstva, a radi se o 200 miliona dinara na godišnjem nivou, mogla investirati u poboljšanje infrastrukture, što građani od nas i očekuju. Pred nama su, takođe, još neki jako bitni projekti kao što je izgradnja vodovodne mreže u naseljima ’Hajdukovo’, Šupljak’, ’Nosa’, ’Bački Vinogradi’ i ’Kelebija’. Veliki zaostaci su i na teritoriji samog grada, zato je odgovornost velika, i vaša i naša, i mi ćemo sigurno učiniti sve da vi kao javno preduzeće budete što uspešniji“, rekao je, između ostalog, dr Balint Pastor.

U okviru obeležavanja 60. godišnjice JKP „Vodovod i kanalizacija“ priređen je i prigodan kulturni program koji su izveli učenici Muzičke škole Subotica.

