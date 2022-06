U Subotici obeležen Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Gradska organizacija Crvenog krsta Subotica sinoć je, dodelom plaketa dobrovoljnim davaocima krvi koji su ostvarili pravo na priznanje za 35, 50 i 75 puta datu krv, uručenjem plaketa „Široko srce” predstavnicima najhumanije mesne zajednice, radne organizacije i škole, i dodelom zahvalnica učenicima subotičkih škola za najuspešnije radove na konkursu „Krv život znači”, obeležila Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi – 14. jun. Na prigodnoj svečanosti, upriličenoj tim povodom u Plavoj sali Gradske kuće, nagrađenima je priznanja uručio gradonačelnik Subotice Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Uz isticanje kako mu je izuzetno drago da ponovo ima čast, kao prošle godine, da se obrati rukovodstvu i aktivistima Crvenog krsta Subotice, kao i dobrovoljnim davaocima krvi, i da uruči priznanja povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, gradonačelnik Bakić je rekao da će praksa učešča gradonačelnika u iskazivanju zahvalnosti svima onima koji su uvek bili tu za naš zdravstveni sistem i svoje sugrađane biti nastavljena i narednih godina kao jedna dobra tradicija, jer humanost koju iskazuju iziskuje najveću podršku.

„Ta podrška nije samo moralna, već smo i ove godine izdvojili za subotički Crveni krst više od 3,3 miliona dinara za organizovanje terenskih akcija dobrovoljnog davalaštva krvi i delovanje u nesrećama. Ovakva finansijska podrška, koju smo započeli prošle godine, pomogla je svima koji žele da daju krv, da to čine češće i u boljim uslovima, pa je i rezultat 2021. bio 875 prikljupenih jedinica krvi, naspram 650 u 2020. godini“, naveo je gradonačelnik Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Dodao je da ga posebno raduje što će dodeliti i plaketu „Široko srce“ za najhumaniju mesnu zajednicu, školu i ustanovu.

„Saveti mesnih zajednica nemaju neka velika ovlašćenja, ali u humanim akcijama mogu da imaju značajnu ulogu i zato treba nagraditi one najaktivnije, kako bismo podstakli ostale da se priključe u što većem broju. Tu su i naše škole, čiji učenici su uzeli učešća u konkurusu ’Krv život znači’ i svojim kreativnim radovima postali promoteri dobrovoljnog davanja krvi. Čestitam i rekorderima u dobrovoljnom davanju krvi koji su više desetina puta svoju krv poklonili drugima. Hvala vam i primite izraze mojeg iskrenog i najvećeg poštovanja za sve što ste uradili za ovaj grad i za vaše sugrađane“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Prisutnima na svečanosti obratila se i načelnik Službe za transfuziologiju u Opštoj bolnici Subotica, dr Anastazija Mrđa, koja je rekla da su dobrovoljni davaoci krvi, bez obzira na sve što se dešavalo tokom proteklih nekoliko godina, našli snage, volje i humanosti da daju krv i na taj način pomognu bolesnim sugrađanima.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Ona ja istakla da su od osnivanja Službe za transfuziologiju do danas dobrovoljnost i anonimnost ostali temeljni principi rada u organizaciji dobrovoljnog davalaštva, i da samo takav način rada može da obezbedi uvek stabilne rezerve krvi u društvu.

Plaketa „Široko srce“ za postignute rezultate na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi u 2021/22. godini u kategoriji srednjih škola dodeljena je Srednjoj medicinskoj školi, u kategoriji naseljenih mesta Mesnoj zajednici „Čantavir“, dok je u kategoriji preduzeća, ustanova i kompanija dodeljena fabrici „Pionir“ d.o.o.

Na konkursu „Krv život znači“, odlukom žirija, u kategoriji osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda prva tri mesta za likovne radove osvojili su učenici Osnovne škole „Miroslav Antić“, sa Palića, u kategoriji osnovnih škola od petog do osmog razreda učenici OŠ „Vuk Karadžić“, iz Bajmoka, a u katregoriji srednjih škola od prvog do četvrtog razreda učenici subotičke Srednje medicinske škole.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Odlukom žirija, prva tri mesta za literarne radove na ovom konkursu u kategoriji osnovnih škola od petog do osmog razreda pripala su učenicima subotičke OŠ „10. oktobar“.

Zahvalnica Gradske organizacije Crvenog krsta Subotica za doprinos i angažovanost nastavničkog kadra i učenika na konkursu „Krv život znači“ u 2022. godini, dodeljena je OiSŠ „Svetomir Bojanin“, iz Subotice.

Obeležavanju Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi prisustvovao je i član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva, Ilija Đukanović.

Grad Subotica