ELEKTROMREŽA SRBIJE USPEŠNO REALIZOVALA PROJEKAT IZGRADNJE KABLOVSKOG VODA Vučević: Sada imamo bolјu sigurnost

Elektromreža Srbije uspešno je realizovala projekat izgradnje kablovskog voda, dugog 4 km i vrednog 3,2 miliona evra gde se po prvi put visokonaponski podzemni kablovi primenjuju na teritoriji Vojvodine.

Ovom investicijom omogućen je stabilniji rad elektroprenosnog sistema i sigurnije snabdevanje Novog Sada.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktorka AD “Elektromreža Srbije” Jelena Matejić i predsednik kompanije ”Energotehnika - Južna Bačka” Dragoljub Zbiljić obišli su trafo stanicu Novi Sad 5.

Jelena Matejić Tešović, istakla je da je ovo inovativno rešenje po prvi put primenjeno u Novom Sadu, u vidu kablovskog voda.

-Zbog toga ćemo se truditi da i nadalje primenjujemo ova tehnička rešenja. Primenjena je i najbolja telekomunikaciona oprema koja omogućava najbolji prenos signala, monitoring i zaštitu kablovskog voda - izjavila je direktorka EMS-a.

Gradonačelnik Vučević je istakao benefite ovog projekta.

-Sada imamo bolјu sigurnost, ukoliko dođe do ispadanja jednog sistema, jer će drugi moći da ga odmeni, odnosno imaće kapacitet da to nadomesti i da nam se ne dešava da veliki deo grada ostaje bez struje. Koliko je to značajno, sa aspekta stambenih objekata, škola i obdaništa, toliko je važno i za Toplanu Zapad koja pokriva ovaj deo grada. Dakle, ovom investicijom koju je sprovelo AD ''Elektromreža Srbije'', na čemu smo veoma zahvalni kao građani Novog Sada, stvoreni su uslovi da toplana može da radi i u nepredviđenim okolnostima. Hendikep ovako velikih investicija je da vi ni ne vidite benefit kad sve funkcioniše dobro, ali baš zato što sve funkcioniše dobro, spremniji ste da odgovarate na izazove koji zavise od raznih faktora. Grad ima daleko veću mogućnost da smanji negativne posledice ako dođe do nekog događaja koji vodi do nestanka struje.

Predsednik kompanije ''Energotehnika-Južna Bačka'' Dragolјub Zbilјić je istakao da je to preduzeće veoma ponosno na ovaj projekat.

-Potpuno razumemo, sa jedne strane razvoj Novog Sada, gde se zaista u ovom delu građevinski razvija, pa je jako važno da bude naponski nivo na ozbiljnom nivou a sa druge strane poštujući EMS kao jednog od većih investitora u Srbiji, poštujući važnost snabdevanja električnom energijom, važno nam je bilo da završimo sve u predviđenom roku.

Prolazili smo kroz najurbaniji deo grada, podzemni kabal se radio, mnogo je strpljenja trebalo, zaista hvala svima na razumevanju, završili smo sve na vreme i ponosni smo na ovaj projekat - zaključuje Zbiljić.

