SLAVSKE PRIPREME JESU TEŠKE, ALI JE TO LJUBAV PREMA TRADICIJI: Sve spremamo sami, od kolača, predjela, preko glavnog jela

Vrata sedamdeset odsto kuća u Prokuplju sutra, na Svetog Nikolu, biće otvorena za sve i tako će biti sve do srede, jer je ovo najmasovnija slava u kraju. Ono čime se mogu pohvaliti Prokupčani je da se ona sprema sa velikom ljubavlju i, kako tvrde, simbol je porodice i ljubavi. Zato domaćice daju sve od sebe da ovaj dan dostojno obeleže, a u pripremama im pomažu svi ukućani.

- Imamo tridesetak gostiju i to u dva dana. Sve kreće u crkvi sečenjem slavskog kolača i zatim se vrata našeg doma otvaraju, a gosti dolaze. Nije mi teško što dane provedem u spremanju, jer svi u porodici uživamo u tome. Znate, jeste naporno u neku ruku, ali se sve stigne i to je svega dva dana u godini - kaže Ivana Lepojević (39), stomatolog i trenutno specijalizant oralne hirurgije.

Najsvečaniji trenutak je spremanje slavskog kolača, koji okupira ne smao Ivanu, već i malu Martu, koja je čitav dan čekala da se krene sa tim poslom.

- Naravno da najveći teret padne na domaćicu, ali svi se uključe u pripreme. Baš je Marta primetila kako njen otac, moj suprug Boban je ovih dana drugi čovek, kaže dupli tata - kroz smeh dodaje Ivana.

Iako ima mnogo obaveza na poslu i u svom školovanju, ovaj vikend posvećen je samo porodici i pripremama za obeležavanje Svetog Nikole.

- Mislim da svako može, bez obzira koliko obaveza ima, da učini taj napor i „namuči se“ ova tri dana. Mi sve spremamo sami, od kolača, predjela, preko glavnog jela. Do sada nikada nismo ništa naručivali gotovo, posebno jer je Sveti Nikola posna slava, pa ju je zaista teže spremiti. Pomaže i moja majka, tata koji ima dužnost da isprži ribe, svi smo uključeni- dodaje naša sagovornica dok sa ćerkom Martom priprema slavski kolač.

Za nju je 19. decembar dan koji se čeka čitave godine i u kojem se širi ljubav.

I zaista, prokupačkim damama nije teško da ove dane odvoje za pripremu đakonija i smatraju da slavski trenutak treba da se podeli sa svim prijateljima i ljudima koje vole. Tako je bilo od davnina i za sada, Prokupčani neće da menjaju tradiciju i da i na ovaj dan zaključavaju vrata svojih domova, već su ona širom otvorena za sve!

Celo selo slavi Svetog Nikolu

Na ulicama Prokuplja već sada nema nikog, sutra posebno, gotovo ništa ne radi, sem par trgovinskih radnji. Do 18 časova i one će se zatvoriti, jer svi ili slave, ili idu na slavu. Primer koliko je Sveti Nikola masovna slava u Prokuplju pokazuje i selo Babin Potok koje je na dva kilometara do grada. U njemu u samo dve kuće se ne slavi ova slava.

Baš zbog masovnosti, Sveti Nikola u Prokuplju traje tri dana, a mnogi su odlučili da za goste spremanju letnju slavu, koja je 22. maja, a 19. decembra seku kolač i pripremaju ručak za svoju porodicu.