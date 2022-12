KAD KUPUJETE I JEDETE RIBU OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU NA OVO: Može da izazove TROVANJE, A OVO SU SIMPTOMI!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Nikolu, te na ovaj dan spremaju posnu trpezu, na kojoj je jedno od glavnih jela - riba.

Mada je riblje meso bogato proteinima i zdravim mastima, ono ima i najkraći rok skladištenja, a usled neadekvatnog čuvanja moguće je da se u ribi višestruko poveća nivo histamina i kod ljudi dovede do trovanja sa alergijskim reakcijama, objašnjava za Kurir prof. dr Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu.

- Zbog rastresitosti i odsustva vezivne opne meso ribe je veoma sklono bakterijskom kvaru. Specifičan kvar ribe, poznat kao histaminsko trovanje, može da izazove simptome slične alergijskoj reakciji zbog bakterije koja predstavlja deo normalne flore u telu ribe i koja u uslovima lošeg skladištenja, na višoj temperaturi nego što je propisano, stvori histamin, medijator alergijske reakcije i izazove nakon 20 minuta od unosa ribe crvenilo, lupanje srca, stezanje u grudima, glavobolju, mučninu i povraćanje - navodi prof. dr Stanišić i dodaje:

Sveti Nikola Pola Srba slavi, pola ide na slavu Sveti Nikola, zaštitnik putnika, moreplovaca, trgovaca, strelaca, dece i studenata, jedna je od najvećih slava u Srbiji, a tradicionalna je anegdota da je slavi polovina pravoslavnih vernika, a da druga polovina ide u goste. Pored toga, ova slava se obeležava i kao hramovna i manastirska slava SPC. Svoj duhovni put ovaj svetac je počeo kod svog strica u manastiru Novi Sion, gde se i zamonašio. foto: Kurir Posle smrti roditelja svu nasleđenu imovinu razdelio je siromašnima. Prema predanju, vođen čudesnim glasom, krenuo je u narod da širi veru, pravdu i milosrđe. Preminuo je 19. decembra po novom, odnosno 6. decembra po starom kalendaru 343. godine, a taj dan se danas obeležava njemu u čast.

- Simptomi trovanja histaminom traju nekoliko sati. Termička obrada ribe uništi bakterije, ali histamin je veoma termorezistentan i izdržava čak i temperaturu od 200 stepeni Celzijusa. Nažalost, organoleptičke osobine ribe koje se odnose na ukus, miris i izgled nisu merilo kad je u pitanju kvar, jer nakupljanje histamina se dešava u početnom stadijumu kvarenja ribe, kada nisu izražene uznapredovale promene na mesu.

Prema njenim rečima, histaminsko trovanje i njegov intenzitet zavise od sadržaja histamina, telesne mase osobe koja je unosi, količine unetog mesa i zdravstvenog stanja.

- Ovo trovanje je najopasnije za decu i osobe koje boluju od astme i srčanih bolesti. Jedini način da se spreči histaminsko trovanje jeste skladištenje ribe na temperaturi nižoj ili jednakoj četiri stepena u svakom trenutku od ulova do potrošnje. Riba predstavlja meso koje najlakše podleže kvaru i može se držati do tri meseca zamrznuta, a u slučaju masne morske ribe rok skladištenja je dva meseca. Što se tiče pripremljene ribe, ona u frižideru može stajati najviše dva do tri dana - zaključila je dr Stanišić.

S obzirom na to da je tokom božićnog posta i slava povećanja potražnja za ribom, i iz Ministarstva poljoprivrede savetuju potrošače da prilikom kupovine sveže ribe naročito obrate pažnju na njen miris, oči, škrge i kožu. Ističu da veterinarska inspekcija u vreme kada se promet ribe obavlja u većem obimu sprovodi pojačane kontrole sveže i smrznute ribe u svim registrovanim objektima za prodaju te namirnice.

Saveti pri kupovini ribe Ribu kupovati u ribarnicama.

Ne sme imati neprijatan miris, kao ni upale oči ni zamućenu rožnjaču.

Znaci kvarenja ribe su promena boje škrga, kao i sasušene škrge sa jakim mirisom.

Škrge sveže ribe treba da budu vlažne i jasno crvene boje.

Koža sveže ribe je sjajna, vlažna i klizava.

Meso sveže ribe treba da bude čvrsto.

- Savetujemo potrošače da ribu kupuju u ribarnicama, odnosno na mestima gde je kupcima dostupan podatak o vrsti i poreklu ribe, kao i roku upotrebe, i gde je moguće proveriti da li se riba čuva na propisan način - apeluje se u saopštenju i upozorava da je prodaja hrane van za to odobrenih površina i objekata, poput improvizovanih tezgi na javnim površinama, ili na pijaci van rashladnih vitrina zakonom zabranjena.

Simptomi trovanja ribom Crvenilo

Lupanje srca

Stezanje u grudima

Glavobolja

Mučnina i povraćanje

Groznica

Dijareja

Malaksalost organizma

- Apelujemo na potrošače da ribu ne kupuju na takvim mestima, jer se hrana bez dokaza i isprava o poreklu, kao i hrana proizvedena u neodobrenim objektima i bez nadzora veterinarske inspekcije, shodno Zakonu o bezbednosti hrane, smatra nebezbednom - zaključuju iz ministarstva.

