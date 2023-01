Rešad Hajrović čiji je zet Safet Zekić (56) skočio u reku da pomogne komšiji (70), a onda ih je obojicu odnela nabujala Trnavica u Novom Pazaru ispričao je potresne detalje iz života nesrećnog čoveka.

- Zet se utopio, a sestra mi je umrla pre 10 godina od karcinoma. Imaju troje dece koji su sada siročići. Njihovoj najmlađoj ćerki je nateže, pod terapijom je a juče je htela da skoči u reku da pronađe oca - priča vidno potreseni šurak.

Istakao je da su Safet i njegov komšija pokušavali da sačuvaju radionicu i kuću, ali nisu imali džakove već su stavljali daske i najlone.

- Voda je bila toliko jaka da je povukla komšiju, moj zet je tada skočio za njim kako bi ga spasao. U tom trenutku voda ga je potopila. Moj sestrić je sve to video i trčao je do jednog drvenog mostića kako bi pokušao da spase oca. Nažalost, nije uspeo a zatim je i on sam upao u reku. Sestrić je uspeo da se zadrži za grane, a zatim je u pomoć stigao i komšija koji je uspeo da ga zadrži. Samo pukom srećom je spasen. U jednom danu mogao sam da izgubim i zeta i sestrića - objašnjava Hajrović.

Napomenuo je i da su Safetova deca sada siročići.

- Ima troje dece. Njegov najstariji sin ima 32 godine, a najmlađa ćerka ima samo 17 godina. Nemaju deca ni oca, a ni majku - ističe sagovornik.

Hajrović kaže i da za svog zeta ima samo lepe reči.

- On je bio radnik, dobar, vredan.. Duša od čoveka. Obožavao je svoju decu - dodaje on.

Kako kaže, Safetovo telo pronađeno je juče oko 13 sati.

Posetimo, Safet Zekić (56) i njegov komšija (70) udavili su se u nabujaloj reci Trnavica u Novom Pazaru kada su pokušavali da spreče da se voda izlije na kuće u njihovom naselju. Iz brze reke koja je nosila sve pred sobom, samo pukom srećom spasen je Safetov sin.

