PROBIJALI SE 6 KILOMETARA KROZ SNEG DA POMOGNU BOLESNOM ČOVEKU: Lekari nisu mogli da stignu do bolesnika, ali zato oni jesu (FOTO)

Ekipa Vatrogasno spasilačkog odeljenja u Ivanjici danas je pritekla u pomoć Jordanu Vukićeviću iz udaljenog zaseoka Medovine do kog služba Hitne pomoći usled ogromnog snega nije mogla da dođe.

Jordan je zbog zdravstvenih tegoba pozvao u pomoć lekare ali nažalost oni su uspeli da stigu samo do sela Erčege odakle put, do ove udaljene kuće, nije bio pročišćen. Kada su u pomoć pozvali ivanjičke vatrogasce oni su odmah reagovali i uspeli da probiju šest kilometara zavejanog puta kako bi Jordana dovezli do sanitetskog vozila.

– Nije mi bilo svejedno, osećao sam jak bol u grudima i pozvao sam lekare. Ja nisam mogao nigde iz kuće, sve je zavejano, razmišljao sam da li će neko uopšte uspeti da dođe do mene. Zahvalan sam ovim ljudima koji su bez razmišljanja krenuli meni u pomoć. – rekao je Jordan.

Do najudaljenijih zaselaka u ivanjičkoj opštini zbog visokog snežnog pokrivača i metarskih smetova, ne može se doći vozilom, pa su i danas ovi požrtvovani pripadnici Vatrogasno spasilačkog odeljenja u Ivanjici, morali Vukićevića da prevezu kvadom do kola Hitne pomoći.

