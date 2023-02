HOROR NA AUTO-PUTU KOD NIŠA: Komadi betona sa nadvožnjaka pali na Oliverov automobil: MISLIO SAM DA NEKO PUCA NA MENE!

Oliver Paunović iz Niša samo je čudom izbegao smrt kada su danas oko 15 časova, na autoputu kod Niša, kod nadvožnjaka Trupalska petlja, na njegov automobil "folksvagen tiguan" pala tri komada betona, od kojih je jedan bio težak oko pet kilograma!

"Pomislio sam da neko puca na mene", priča Paunović iz Niša.

Kako navodi Oliver, prvi komad betona udario je u prednje staklo, drugi u panoramski deo na krovu i treći u zadnji deo automobila.

„Bila su tri udarca i ja prvo nisam mogao da shvatim šta se dešava, da li neko puca ili šta, već sam samo video da je staklo oko mene… Ja i dalje ne mogu da tvrdim dok se ne uradi veštačenje da li je to palo sa mosta ili me je neko gađao odozgo. Ja sam odmah stao sa strane nakon incidenta, izašao i nisam video nikoga“, priča Oliver.

„To su bila tri komada betona. Srećom, imao sam panoramsku zaštitu na krovu gde je pao jedan, jer da je nisam imao mogao je da pogodi mog sina, koji je sedeo pored mene, direktno u glavu“, dodaje on.

Ističe da je taj komad betona koji je udario u panoramski deo na korvu bio težak oko 5-6 kilograma. On je odmah nakon incidenta pozvao Saobraćajnu policiju koja je došla i sačinila izveštaj. Dodaje i da će protiv nadležnih pokrenuti postupke protiv nadležnih.

„Čekam policijski izveštaj i na osnovu toga ću reagovati dalje“, rekao je naš sagovornik.

„Ja sam posle gledao taj most, stvarno ne izgleda sjajno, ali nisam mogao da shvatim odakle je palo. Čitam komentare na nekim drugim medijima i ljudi pišu da im se dešavalo da su klinci da bi se slikali za Tik-Tok bacali i da se to dešavalo u mnogim gradovima, ali nisam stvarno nikog video. Naravno, ja nisam odmah stao, već nakon minut i po ili dva, dok sam sabrao i shvatio šta desilo i skinuo pojas. Moguće je da su se samo sakrili. Na kraju će se ispostaviti da je neki veliki teretni kamion prošao gore ili nešto što je zatreslo most, ali ja ne mogu da verujem da se tako nešto dešava“, dodao je još niški producent.

On je naveo da je preliminarna procena štete oko 3.000 evra, ali srećom ima kasko osiguranje pa neće morati da štetu plaća iz svog džepa.

Kurir.rs/Nova