POTREBNO MU JE 700 DANA I 1.000 EVRA KAKO BI SKLOPIO JEDNOG FIĆU: Neobičan hobi Slobodana iz Užica, kolekcionara malih autića

Svaki kutak njegove kuće ispunjen je automobilima najpoznatijih brendova, mnoge od njih dobio je kao poklon dok je za nekim modelima išao čak u Nemačku. Slobodan Jakovljević iz Užica već godinama ima neobičan hobi i pravi je strastveni kolekcionar maketa autića.

Strpljenje i upornost su osobine koje ga krase, jer da bi sklopio maketu jednog fiće potrebno mu je čak 700 dana i dosta novca kako bi ona izgledala kao prava.

- U svetu su jako popularne ove fiće koje se sklapaju iz delova. Kupujem časopis koji izlazi jednom sedmično i u svakom novom broju je i jedan deo koji se ugrađuje u fiću. Potrebno je da sakupite sto delova kako bi sklopili takvu jednu maketu. Svaki njen deo je autentičan kao na pravoj fići i kada sklopite ceo auto gde imate sve funkcije kao na pravoj, koštaće oko 110.000 dinara u razmeri 1:8. Moći ćete da upalite motor, imaće svu svetlosnu signalizaciju kao i mogućnost da se upravlja volanom, ili ako želite prozor da otvorite, sve je u detalje osmišljeno - kaže za RINU, Slobodan Jakovljević.

Stigao je do otprilike 60-og broja, čeka do aprila da izađu i preostali, a kada skupi sve biće mu, kako kaže, potrebno nekoliko dana da se izoluje i polako sklopi deo po deo. Na kolekciji kakvu ima ovaj Užičanin pozavideli bi mnogi, godinama sakuplja makete autića i sada je dostigao broj od preko 3000, ali to je cifra koja se stalno povećava.

- Na policama se nalaze od autića najmanjih razmera do krupnih primeraka automobila. Od majoretica, hot vilsa, medz boksa su jedni od najdražih u mojoj kolekciji u razmeri 1:64. Zatim od modela u razmeri 1:18 su golfovi gde imam sve modele od 1-7, s tim što mi nedostaje samo legendarna trojka. Ali, najviše volim ove koje mi kolekcionari zovemo "malcima", koji su u razmeri 1:64, ali ni za njima ne zaostaje ni reli kolekcija autića. Sve ove modele ne možete kupiti u prodavnici, već se mora za njima poprilično tragati, ističe ovaj užički kolekcionar.

Strast i ljubav prema ovim četvorotočkašioma prenela se i u pravi život, pa je Slobodan uzeo aktivno učešće u reli trkama.

- Još kao mali zavoleo sam autiće, sada ovo što sakupljam je mnogo ozbiljnija priča u odnosu na to vreme. Vremenom ta ljubav je prešla i na pravi automobilizam, jer sam odrastao u kraju u koji su dolazile velike zvezde tog sporta kao što je Vladan Dubljani, gde sam dane i dane provodio kod njega u dvorištu upoznavajući trkačke automobile i ta ljubav traje i dan danas. Reli je moja strast, i sam sam nekada to vozio, osvajač sam zlatne kacige, tj šampion u slalomu, kaže Slobodan.

On se nada će se u nekoj skorijoj budućnosti svi primerci maketa ovih malih četvorotičkaša naći u prostoriji koja će biti posvećena upravo njima.

