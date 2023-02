OVAKO IZGLEDA VOZITI SE KOMBIJEM SMRTI: Preselo joj putovanje zbog bahatog vozača, svi su zgroženi! "OVAJ ĆE DA NAS PREBIJE DO BG"

Iako je bilo govora ranijih godina da će se kombi prevoznici ukiniti, to nikada nije stupilo na snagu. Posebno se na međugradskim relacijama saobraća kombijem, a i ovde, kao i svuda, uvek ima i onih bahatih pojedinaca. Jedna žena napisala je na Tviteru svoje iskustvo kada je, kako je navela, pretrpela horor vozeći se kombijem jer je vozač bio bahat i neprijatan.

- Vozim se kombijem za Bg i doživljavam dnevnu moru. Prijateljica sa kojom je trebalo da putujem autom, morala da otkaže, muž mi našao ovaj kombi u zadnjem trenutku. Vozač me pozvao sat i po pre dogovorenog vremena i pita što još nisam spremna? Sad je pokupio još dvoje i odmah se istresao na njih što ga čekaju tamo gde on ne može da parkira, imaju li pojma o vožnji i šta će još njega da snađe? Evo ih iza mene, još se oporavljaju. Trebalo je da pokupimo još jednog, ali nije bio spreman sat vremena pre, zato "neka dođe po njega onaj koji mu je obećao da će kombi doći u 12". U ovom luksuznom kombiju se smrzoh, nešto pišti na svakih 10 sec., ali ajde reci, majčin sine, ovaj, kćeri! Ovaj ima da nas prebije do Bg - napisala je onda a onda objavila i fotografiju iz kombija koja je mnoge šokirala.

- Ovako izgleda voziti se u kombiju smrti, autoputem, 140 km/h. Samo da ovo preživim, žaliću se - napisala je ona i napomenula da joj je ovo poslednji kontakt sa našim agencijama koje se bave ovakvim delatnostima.

Ljudi su komentarisali njeno iskustvo, a neki su doživeli i slične neprijatnosti.

- Moja mama je nekad putovala sa terra travel - bili su pouzdani. Jednom je išla sa nekom levom agencijom i imala slično užasno iskustvo - vozač vozio u rikverc na auto-putu.

