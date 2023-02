NA POTPIS! Vlast u Žitorađi izdvojila 23.000 evra za DVE KAFANE, evo ko sme da troši na račun građana!

Za potrebe reprezentacije u Opštini Žitorađa u ovoj godini lokalni funkcioneri i njihovi gosti koristiće dve kafane u Žitorađi i Nišu, što će građane preko gradskog budžeta koštati ukupno 2,7 miliona dinara ili oko 23.000 evra. O trošku poreskih obveznika kafanske usluge “na potpis” koristiće predsednik Opštine, predsednik Skupštine, ali i zaposleni u Opštinskoj upravi, prenose Južne vesti.

Mešano meso: Dve kafane "na meniju"

Opštinska vlast u Žitorađi je nabavke za ugostiteljske usluge podelila u tri dela, svaka je vrednosti 900.000 dinara pa će za potrebe Opštine i Skupštine Žitorađe biti korišćena kafana u Žitorađi “Vasa i tata” u kojoj će biti utrišeno do 1,8 miliona dinara, dok će Opštinska uprava koristiti kafanu u Nišu “Aleksić tvrđava”, što će biti naplaćeno do 900.000 dinara.

Nabavke su sprovedene bez primene Zakona o javnim nabavkama pa su pozivi da dostave svoje ponude upućeni unapred određenim kafanama u Žitorađi i u Nišu, a svaka nabavka je imala ponude od 3 kafane.

Ono što je zanimljivo je da su sve tri ponude za izbor kafane u Žitorađi na poziciji Opština Žitorađa stigle istog dana - 20. januara i to u vremenu od 11:30 do 11:50, odnosno na svakih 10 minuta po jedna, dok su ponude za Skupštinu opštine stigle tri dana kasnije, 23. januara u vremenu od 10:00 do 11:38, a u oba slučaja u pitanju su 3 iste kafane iz Žitorađe.

Ponude iz Niša pristizale su ipak u par različitih dana i za sva 3 ugovora bilo je određeno po 900.000 dinara, a obe nabavke u Žitorađi je dobila kafana "Vasa i tata".

Stručno usavršavanje

U Opštinskoj upravi kažu da je posebnim pravilnicima uređeno ko sve može da koristi usluge ugostiteljskih objekata, između ostalog navode da se koriste tokom poseta investitora, zvaničnih delegacija i skupova koji se organizuju tokom godine, a mogu ih koristiti i zaposleni na stručnom usavršavanju.

Inače, pred kraj prošle godine, 12. decembra, za potrebe Skupštine opštine potpisan je još jedan ugovor po istom modelu i bez primene zakona o javnim nabavkama, ovoga puta sa kafanom "5MS-955" u Žitorađi.

Iako je sredinom januara 2022. godine već potpisan jedan ugovor sa istom kafanom na 800.000 dinara sa PDV-om, procenjena vrednost nabavke u decembru je bila 180.000 dinara, a najpovoljniji ponuđač bila je kafana sa ukupnom jediničnom cenom od 16.060 dinara.

Da su funkcioneri u Žitorađi "slabi na kafanske usluge" pokazuju podaci iz prethodnih godina o čemu su Južne vesti već pisale.

Tako je tokom 2021. i 2022. godine samo na kafanske usluge potrošeno preko 15.000 evra novca svih poreskih obveznika.

I tada su, kao i sada, birane 3 kafane - dve u Žitorađi i jedna u Nišu i za svaki od ugovora bilo je određeno tačno 666.666,66 dinara. Na kafane u 2018. i 2019. godini potrošeno preko 3,5 miliona dinara

Državna revizorska institucija je kontrolisala budžet Opštine Žitorađe 2018. i 2019. godine i tada je utvrđeno da je deo potrošenog novca građana bez zakonskih procedura isplaćen za troškove reprezentacije i ugostiteljskih usluga, gde je u kafanama i objektima u Žitorađi, Nišu, Beogradu, Prokuplju, Brusu, Brzeći, Sokobanji, Krnjevu i Orljanu potrošeno - preko 3,5 miliona dinara.

Za period koji je kontrolisala DRI, tada je ustanovljeno da je Opština Žitorađa nezakonito sklopila poslove vredne 85,52 miliona dinara, a neke od nepravilnosti su se odnosile na nepravilan obračun plata, dodataka i naknada, prihvatanja ugovora većeg od procenjene vrednosti javne nabavke, kao i za troškove reprezentacije.

Nije vam prvi put

- Ovo nije prvi put da se bavite ovom temom, ne znam šta je tu sporno. Nabavke su predviđene Planom nabavki za Opštinu Žitorađa na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, planirane su u budžetu i to je sve u skladu sa zakonom - kažu u lokalnoj samoupravi.

- Objekat u Nišu je izabran jer na teritoriji Žitorađe nema takve kafane koja bi bila dostojna da ugosti državne funkcionere ili poslovne partnere i investitore koji su spremni da pomognu da se naš kraj brže i bolje razvija. Tu pre svega mislim na raznovrsniji meni, usluge keteringa prilikom organizacije manifestacija i usavršavanja od strane Opštinske uprave kao domaćina, uređeniji ambijent i ponavljam da dosta radnika Opštinske uprave tokom godine ima obuke - stručna usavršavanja u ovom gradu - rekao je Marko Stošić, načelnik Opštinske uprave.

(Kurir.rs / Južne vesti)