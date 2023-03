Počeo Međunarodni sajam knjiga i Izložba umetnosti “Art Expo” na Novosadskom sajmu koji obeležava vek postojanja.

foto: Grad Novi Sad

Manifestacija će okupiti izlagače iz oblasti književnosti i brojne izdavače iz Srbije i regiona, kao i izdavače sa delima na jezicima nacionalnih zajednica. Posetioce, takođe, očekuju „Dani Laze Kostića“, premijerna izdanja i brojne promocije, poklon-igre za posetioce, izložbe i forumi.

foto: Grad Novi Sad

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić prisustvovao je svečanom otvaranju i ovom prilikom je rekao da se knjiga u gradu, koji je do prošle godine bio Evropska prestonica kulture, ne zatvara.

foto: Grad Novi Sad

- Citirajući reči Matije Bećkovića koji je otvarajući prošlogodišnji sajam rekao „proglašavam Sajam knjiga u Novom Sadu zauvek otvorenim“, ne bih početak ovogodišnjeg sajma označio kao novi, već isključivo kao nastavak nečeg što je već otvoreno i što traje. U gradu koji je nosio tako veliku i značajnu titulu možemo samo da ispisujemo i otvaramo stranice novih. Svaka manifestacija koja promoviše ljubav prema knjizi je dragocena, a posebno me raduje što se istovremeno održava i izložba umetnosti, dok nas Sajam obrazovanja očekuje u narednim danima. Čuvajmo zato kulturno jezgro naroda, jezik kroz pisanu reč i negujmo kulturu čitanja koja je baza napretka svakog društva – rekao je gradonačelnik Đurić.

foto: Grad Novi Sad

Na svečanom otvaranju pored gradonačelnika Novog Sada, prisustvovali su Slobodan Cvetković, direktor Sajma i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

foto: Grad Novi Sad

Nagradu „Laza Кostić“, za najbolje književno delo objavljeno između dva Međunarodna sajma knjiga u Novom Sadu, dobila je Maja Trifunović, za knjigu „Gutači vatre“. Nagrada za najbolje delo u oblasti književnosti za decu pripala je Urošu Petroviću za knjigu „Bajke - prvih sedam“, a žiri je Nagradu za izdavački poduhvat godine dodelio Srpskom narodnom pozorištu za "Enciklopediju Srpskog narodnog pozorišta". Specijalna nagrada pripala je Izdavačkoj kući Prometej, Arhivu Vojvodine, Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i Vukovoj zadužbini za Sabrana dela Dejana Medakovića.

Od 7. do 13. marta, biće održani Sajam knjiga i 27. izložba umetnosti „Art Expo“, dok će 9. i 10. biti organizovan 18. međunarodni sajam obrazovanja „Putokazi“. Radno vreme priredbi je od 10 do 20 časova, osim u petak, subotu i nedelju, kada će radno vreme biti od 10 do 21 čas.

Grad Novi Sad